Έναν παραμυθένιο τρόπο για να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του επέλεξε ο Μαρσέλο Κοέλιο, με το βίντεο της στιγμής να γίνεται viral συγκεντρώνοντας πάνω από 11,7 εκατ. προβολές και 1,5 εκατ. likes.

Ο Κοέλιο δημιούργησε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης ένα «τρέιλερ ταινίας» αλά Disney, το οποίο έδειξε στη φίλη του, Τζέσικα Ουίνι, την ώρα που εκείνη πίστευε ότι επρόκειτο να δουν μια κλασική ταινία κινουμένων σχεδίων.

Καθώς προβάλλονταν προσωπικές στιγμές του ζευγαριού στην οθόνη, η Ουίνι αντιλήφθηκε συγκινημένη ότι η πρωταγωνίστρια ήταν η ίδια, ξεσπώντας σε δάκρυα. Στο φινάλε του βίντεο εμφανίστηκε η ερώτηση «Θα με παντρευτείς;» και ο Κοέλιο γονάτισε, ακούγοντας το πολυπόθητο «ναι».

«POV: την προσκάλεσες να δείτε μια ταινία, αλλά της έκανες πρόταση γάμου (χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη)» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο ο δημιουργός.

