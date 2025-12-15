Δυστύχημα με λεωφορείο στη βορειοδυτική Κολομβία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων, ανάμεσά τους 16 μαθητές λυκείου, οι οποίοι επέστρεφαν από σχολική εκδρομή για να γιορτάσουν την αποφοίτησή τους.

Οι μαθητές, από τον δήμο Μπέγιο, προάστιο της μεγαλούπολης Μεδεγίν, επέστρεφαν από παραλία στις ακτές στην Καραϊβική.

Το πρωί, το λεωφορείο που τους μετέφερε έπεσε σε χαράδρα από ύψος σαράντα μέτρων, για ακόμη αδιευκρίνιστο λόγο, είπε στον Τύπο ο Αντρές Χουλιάν Ρεντόν, ο νομάρχης στην Αντιόκια.

#COLOMBIA || ¡Dolor! 🖤 17 estudiantes de Colombia fallecieron en Antioquia, luego de que el bus en el que viajaban cayera a un abismo. Ellos habían participado de una incursión, como parte de un viaje organizado tras su graduación. pic.twitter.com/XYn7QivlA0 — Poder Informativo (@PoderInforma) December 15, 2025

«Κοιμόμουν και ξαφνικά άκουσα κραυγές (…) από εκείνη τη στιγμή δεν θυμάμαι τίποτα», είπε ένας από τους επιζήσαντες σε βίντεο που δημοσιοποίησε ο νομάρχης μέσω Instagram.

Ο οδηγός του οχήματος και 16 μαθητές, ηλικιών μεταξύ 16 και 18 ετών, σκοτώθηκαν, ανέφερε αξιωματούχος στον δήμο Μπέγιο.

Una grave emergencia vial se registró en el Nordeste de Antioquia, luego de que un bus que transportaba a jóvenes egresados del Liceo Antioqueño de Bello se precipitara por un barranco, dejando un saldo de 17 personas muertas y al menos 20 heridas. pic.twitter.com/8ik3fZ6zsC December 15, 2025

Είκοσι δύο τραυματίες, ανάμεσά τους τρεις σε σοβαρή κατάσταση, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με τον κ. Ρεντόν.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από μέσα ενημέρωσης της Κολομβίας δείχνουν το λεωφορείο, κατεστραμμένο, στο φαράγγι και μέλη σωστικών συνεργείων να μεταφέρουν θύματα με φορεία.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων. «Δεν μου αρέσει καθόλου όταν πεθαίνουν νέοι άνθρωποι. Ακόμα λιγότερο όταν πάνε να σπουδάσουν ή να γιορτάσουν», σημείωσε ο αρχηγός του κράτους μέσω X, αναφερόμενος στην «κακή είδηση για την πατρίδα μας».

No me gusta que los jóvenes mueran. Menos cuando van a estudiar o descansar alegres. Lo siento mucho por ellos y sus familias. Son las malas noticias en nuestra Patria https://t.co/77FH6ZsWr9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 14, 2025

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία ανέφερε ότι στην περιοχή όπου εκτυλίχτηκε η τραγωδία δρουν στοιχεία του ELN, κάτι που ανάγκασε την πυροσβεστική και την πολιτική προστασία να λάβουν ειδικά μέτρα προστασίας προτού προχωρήσουν στην επιχείρηση διάσωσης.

A esta hora, en Bello, Antioquia, se lleva a cabo una velatón por las 17 víctimas que dejó el accidente de tránsito de un bus en el que viajaba un grupo de estudiantes del grado once.



Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/DabZ47vrWS — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 15, 2025

Η οργάνωση ανταρτών της άκρας αριστεράς, η οποία ελέγχει περιοχές όπου παράγεται κοκαΐνη, κήρυξε από χθες τριήμερο «περιορισμό» του πληθυσμού, επικαλούμενη τις «απειλές ιμπεριαλιστικής επέμβασης» της Ουάσιγκτον.

Το 2024, στην Κολομβία καταγράφονταν κατά μέσο όρο κάπου 22 θάνατοι στους δρόμους την ημέρα, σύμφωνα με τις αρχές.