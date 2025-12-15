Μετά από εβδομάδες έντασης και αποχωρήσεων λόγω της συμμετοχή του Ισραήλ στην Eurovision, επιβεβαιώθηκε επισήμως ο αριθμός των χωρών που θα βρεθούν στη σκηνή της Βιέννης τον Μάιο του 2026.

Συνολικά 35 χώρες θα λάβουν μέρος στον 70o διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Μολδαβία να «επιστρέφουν».

Η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιταλία, η Γαλλία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο δίνουν κανονικά το «παρών», όπως και η διοργανώτρια Αυστρία.

Αναλυτικά, στη Βιέννη θα διαγωνιστούν:

Αλβανία,

Αρμενία,

Αυστραλία,

Αυστρία,

Αζερμπαϊτζάν,

Βέλγιο,

Βουλγαρία,

Κροατία,

Κύπρος,

Τσεχία,

Δανία,

Εσθονία,

Φινλανδία,

Γαλλία,

Γεωργία,

Γερμανία,

Ελλάδα,

Ισραήλ,

Ιταλία,

Λετονία,

Λιθουανία,

Λουξεμβούργο,

Μάλτα,

Μολδαβία,

Μαυροβούνιο,

Νορβηγία,

Πολωνία,

Πορτογαλία,

Ρουμανία,

Άγιος Μαρίνος,

Σερβία,

Σουηδία,

Ελβετία,

Ουκρανία και

Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρά τις φήμες που κυκλοφόρησαν τους προηγούμενους μήνες, ούτε ο Καναδάς ούτε το Καζακστάν θα κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στον διαγωνισμό.

«Καθώς προετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε τα 70 χρόνια του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, ο διαγωνισμός παραμένει ένας χώρος όπου φωνές, πολιτισμοί, γλώσσες και μουσική συνυφαίνονται. Όπου άνθρωποι από διαφορετικά υπόβαθρα μπορούν να δείξουν ότι σε έναν δύσκολο κόσμο ένας καλύτερος είναι εφικτός. Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε ξανά το BNT (Βουλγαρία), το TVR (Ρουμανία) και το TRM (Μολδαβία) που εντάσσονται σε 32 άλλους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς για τη Βιέννη το 2026. Η επιστροφή τους αποτελεί μια ζωντανή υπενθύμιση της διαχρονικής δύναμης του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision και του τι πραγματικά σημαίνει να είσαι Ενωμένος από τη Μουσική» δήλωσε ο Διευθυντής του Διαγωνισμού, Martin Green.

Πηγή: skai.gr