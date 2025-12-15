Σύμφωνα με την αστυνομία του Λος Άντζελες, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του Νικ Ράινερ που θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ.

Ο 32χρονος Νικ Ράινερ βρισκόταν ήδη στα χέρια των αρχών από τις πρώτες ώρες, αφού η αδελφή του, Ρόμι, είχε βρει νεκρούς τους γονείς τους στο σπίτι τους την Κυριακή.

Το LASD γνωστοποίησε ότι ο Νικ Ράινερ κατηγορείται για κακούργημα. Οι αρχές τον συνέλαβαν στις 9:15 το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα, ξημερώματα ώρα Κύπρου), ενώ του αποδόθηκαν κατηγορίες στις 5:04 (15:04 ώρα Κύπρου) τη Δευτέρα.

Για την απελευθέρωσή του, ο εισαγγελέας όρισε εγγύηση ύψους 4 εκατ. δολαρίων.

Ο Νικ Ράινερ αντιμετωπίζει από έφηβος σοβαρό πρόβλημα με ναρκωτικά και οι αρχές εξετάζουν αν η εξάρτησή του σχετίζεται με τη δολοφονία των γονιών του.

