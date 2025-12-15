Ολόλευκη ξύπνησε την Κυριακή η Νέα Υόρκη σε ένα κρυστάλλινο τοπίο, με το Central Park να καλύπτεται από ένα πυκνό στρώμα χιονιού. Τα δέντρα και τα μονοπάτια σκεπάστηκαν από τις νυφάδες, στη διάρκεια της πρώτης ισχυρής χιονόπτωσης της φετινής σεζόν.
Το χιόνι άρχισε να πέφτει κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ολόκληρη την πόλη, με την έντασή του να αυξάνεται τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, προτού αρχίσει σταδιακά να εξασθενεί από τα δυτικά προς τα μέσα της ημέρας.
Η χιονόπτωση έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε μια πόλη που τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα χιονιού.
Δείτε βίντεο:
Στα αεροδρόμια της πόλης, η χιονόπτωση ήταν ακόμη πιο έντονη. Στο διεθνές αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι είχαν καταγραφεί έως τις 7 το πρωί 6,6 εκατοστά χιονιού, ενώ στο LaGuardia η συσσώρευση έφτασε τα 4,3 εκατοστά.
Δείτε φωτογραφίες από το Central Park: