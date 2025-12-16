Ισχυροί άνεμοι που έπνεαν κατά τη διάρκεια καταιγίδας προκάλεσαν την κατάρρευση αντιγράφου του Αγάλματος της Ελευθερίας στην πόλη Γκουαΐμπα, στη νότια Βραζιλία, το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο δείχνει το άγαλμα ύψους περίπου 24 μέτρων, που βρισκόταν στον χώρο στάθμευσης καταστήματος της αλυσίδας Havan, να γέρνει και κατόπιν να γκρεμίζεται στο έδαφος.

WATCH: Replica of the Statue of Liberty topples due to strong winds in Guaíba, Brazil pic.twitter.com/pMxN7KLu5y December 15, 2025

Στο πίσω μέρος, διακρίνονται οχήματα που συνεχίζουν να κινούνται σε πολυσύχναστο δρόμο.

Το άγαλμα είχε τοποθετηθεί πλησίον ενός εστιατορίου και η πτώση του προκάλεσε υλικές ζημιές, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

