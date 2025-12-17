Viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι τις τελευταίες ημέρες βίντεο με έναν Άγιο Βασίλη να τα βάζει με τον… Μίκι Μάους και τον Spiderman.

Άγνωστο το πού γυρίστηκε, στο βίντεο φαίνονται τρεις άντρες ντυμένοι με στολές να παλεύουν μεταξύ τους με τον Άγιο Βασίλη.

Σαφώς και δεν είναι στο πνεύμα των ημερών, καθώς ο Άης των παιδιών κλωτσά και ρίχνει μπουνιές στον Μίκι Μάους και τον Spiderman. Κάποια στιγμή μάλιστα επιτέθηκε ακόμα και με κοντάρι, το οποίο κατάφερε να του το αρπάξει ο ένας από τους «αντιπάλους» του.

Στα βίντεο δεν υπάρχουν σχόλια και εκτός από το μέρος στο οποίο τραβήχτηκε, είναι άγνωστο αν πρόκειται για στημένο σκηνικό ή για πραγματικό επεισόδιο.

Δείτε τα βίντεο:

iefimerida.gr