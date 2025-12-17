Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros Discovery αναμένεται ακόμη και εντός της Τετάρτης να γνωστοποιήσει την απόφασή του σχετικά με την πρόταση εξαγοράς ύψους 108,4 δισ. δολαρίων της Paramount Skydance, με πληροφορίες του Reuters να αναφέρουν ότι προσανατολίζεται στο να εισηγηθεί στους μετόχους την απόρριψή της.

Η απόφαση αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα ισοδυναμεί με επαναβεβαίωση της επιλογής της Warner Bros Discovery υπέρ της πρότασης εξαγοράς του Netflix για τα μη καλωδιακά της περιουσιακά στοιχεία. Πρόκειται για το τελευταίο επεισόδιο στον έντονο ανταγωνισμό για τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, τα οποία περιλαμβάνουν το ιστορικό κινηματογραφικό και τηλεοπτικό στούντιο της Warner Bros, καθώς και μία από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες ταινιών και σειρών στον κόσμο.

Το χαρτοφυλάκιο της Warner Bros Discovery περιλαμβάνει κλασικά έργα όπως τα «Casablanca» και «Πολίτης Κέιν», αλλά και σύγχρονες επιτυχίες όπως το «Harry Potter» και τα «Friends», ενώ η εταιρεία είναι ιδιοκτήτρια και της streaming πλατφόρμας HBO Max. Εκπρόσωπος της Warner Bros Discovery αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Ο νικητής της διαδικασίας εξαγοράς αναμένεται να αποκτήσει σημαντικό πλεονέκτημα στον πόλεμο του streaming, εξασφαλίζοντας αποκλειστική πρόσβαση σε ένα ιστορικά ελκυστικό κατάλογο περιεχομένου, ο οποίος εδώ και χρόνια αποτελεί στόχο εξαγορών.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, η Netflix είχε καταθέσει προσφορά άνω των 82 δισ. δολαρίων για τα μη καλωδιακά περιουσιακά στοιχεία της Warner Bros Discovery.

Στη συνέχεια, ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, απευθύνθηκε απευθείας στους μετόχους της Warner Bros Discovery, καταθέτοντας πρόταση 108,4 δισ. δολαρίων για την εξαγορά ολόκληρης της εταιρείας. Σε κανονιστικές καταθέσεις, η Paramount έχει υποστηρίξει ότι η προσφορά της είναι ανώτερη από εκείνη της Netflix και ότι διαθέτει σαφέστερη διαδρομή προς τη ρυθμιστική έγκριση.

Η χρηματοδότηση της πρότασης της Paramount βασίζεται σε 41 δισ. δολάρια νέων ιδίων κεφαλαίων, με στήριξη από την οικογένεια Έλισον και το επενδυτικό fund RedBird Capital, καθώς και σε δεσμεύσεις δανεισμού ύψους 54 δισ. δολαρίων από την Bank of America, τη Citi και την Apollo. Παράλληλα, σύμφωνα με το Bloomberg, το επενδυτικό σχήμα Affinity Partners του Τζάρεντ Κούσνερ, το οποίο συμμετείχε αρχικά στη χρηματοδότηση της πρότασης της Paramount, αποχωρεί από τη διαδικασία.

Η Paramount και η Affinity Partners δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

