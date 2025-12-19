Επίθεση εναντίον βάσης των ενόπλων δυνάμεων στην Κολομβία φέρεται να εξαπέλυσε η οργάνωση ELN (Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης), με αποτέλεσμα τουλάχιστον τέσσερις στρατιωτικοί να χάσουν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι να τραυματιστούν.

Η τοπική αυτοδιοίκηση στον βορειοανατολικό νομό Σέσαρ έκανε λόγο για άλλους 32 τραυματίες.

Ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Κολομβίας, ο Λουίς Εμίλιο Καρδόσο, επέρριψε μέσω X την ευθύνη για την επίθεση στον ELN, αναφέροντας πως μέλη του χρησιμοποίησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς εναντίον του στρατοπέδου του 14ου τάγματος πεζικού στον δήμο Αγουατσίκα.

Από την πλευρά του, ο ELN κήρυξε την επίθεση ως ένδειξη αντίθεσης στον «ιμπεριαλισμό» των Ηνωμένων Πολιτειών και στις στρατιωτικές απειλές στην περιοχή, με τους αναλυτές να προειδοποιούν ότι η επιθετικότητα του Λευκού Οίκου στην περιοχή θα μπορούσε να ενδυναμώσει την δράση των ανταρτών.

Η οργάνωση ELN

Ο ELN, ή Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης, οργάνωση της άκρας αριστεράς ιδρυθείσα το 1964, εμπνεόμενη από τη δράση του αργεντίνου επαναστάτη Ερνέστο Τσε Γκεβάρα και τη θεολογία της απελευθέρωσης, μετρά κάπου 5.800 μέλη και δρα σε πάνω από το 20% των 1.100 και πλέον δήμων της Κολομβίας, σύμφωνα με ειδικούς και την υπηρεσία πληροφοριών.

Όπως και άλλες παρατάξεις ανταρτών, φέρεται να χρηματοδοτείται από τη διακίνηση ναρκωτικών, την εκμετάλλευση μεταλλείων, ιδίως χρυσού, κι απαγωγές για λύτρα.

Στην Κολομβία μαίνεται για κάπου έξι δεκαετίες εμφύλιος πόλεμος στον οποίο ενεπλάκησαν στην πορεία των ετών οργανώσεις ανταρτών της άκρας αριστεράς, ακροδεξιά τάγματα θανάτου, καρτέλ ναρκωτικών και οι δυνάμεις ασφαλείας του κράτους, με πάνω από 220.000 νεκρούς κι εκατομμύρια άλλους ξεριζωμένους.

Σχεδόν δέκα χρόνια μετά την υπογραφή ιστορικής συμφωνίας ειρήνης (2016) με τη μέχρι τότε μεγαλύτερη οργάνωση ανταρτών της Λατινικής Αμερικής, τις πρώην FARC (Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας), η χώρα είναι πλέον αντιμέτωπη με την πιο σοβαρή κρίση ασφαλείας των τελευταίων χρόνων.

Ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο κατέβαλε προσπάθεια να διαπραγματευτεί με τον ELN και διάφορες άλλες ένοπλες οργανώσεις προκειμένου να τερματίσουν τη δράση τους αφού ανέλαβε την εξουσία το 2022, αλλά το εγχείρημα έμεινε μετέωρο. Οι συνομιλίες τερματίστηκαν τον Ιανουάριο, αφού η οργάνωση εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων εναντίον παρατάξεων διαφωνούντων των FARC οι οποίες συνεχίζουν την ένοπλη δράση τους με πάνω από 100 νεκρούς σε περιοχή κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

