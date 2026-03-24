Τουλάχιστον 66 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν συνετρίβη αμέσως μετά την απογείωσή του στη νότια Κολομβία στρατιωτικό αεροσκάφος με 125 επιβαίνοντες, κατά νεότερο απολογισμό που διαβιβάστηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο από πηγή του στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Πηγή του στρατού είπε στο AFP ότι έχασαν τη ζωή τους 58 στρατιώτες, μαζί με έξι μέλη της αεροπορίας και δύο αστυνομικούς.

Ο αναθεωρημένος απολογισμός ήρθε λίγες ώρες αφότου ο γραμματέας της τοπικής κυβέρνησης, Κάρλος Κλάρος, δήλωσε στο τηλεοπτικό κανάλι RCN ότι είχαν πεθάνει 33 άτομα και γίνονταν προσπάθειες για τη θεραπεία και εκκένωση δεκάδων τραυματιών.

Πρόσθεσε ότι οι ερευνητές εξετάζουν τα αίτια του δυστυχήματος.

Η περιοχή στα σύνορα όπου συνετρίβη το αεροσκάφος έχει σημειώσει έντονη στρατιωτική δραστηριότητα τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι στρατοί της Κολομβίας και του Εκουαδόρ προσπαθούν να καταπολεμήσουν καρτέλ ναρκωτικών και παραστρατιωτικές ομάδες.

Ο υπουργός Άμυνας, Πέδρο Σάντσεζ, εξέφρασε τη «βαθιά του λύπη» για την τραγωδία, λέγοντας ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστούν τα αίτια της συντριβής.

«Είναι ένα βαθιά οδυνηρό γεγονός για τη χώρα. Είθε οι προσευχές μας να φέρουν λίγη ανακούφιση», δήλωσε ο Σάντσεζ.

Ο στρατηγός Κάρλος Φερνάντο Σίλβα Ρουέδα είπε ότι 114 στρατιώτες και 11 μέλη πληρώματος ταξίδευαν από το Puerto Leguizamo προς ένα κοντινό φυλάκιο στο Αμαζόνιο.

«Το αεροδρόμιο είναι μικρό και υπάρχουν αρκετές δυσκολίες» που εμποδίζουν την εκκένωση των νεκρών και των τραυματιών, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Πουταμάγιο, Τζον Γκάμπριελ Μολίνα, σε βίντεο στο Facebook.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο χαρακτήρισε το δυστύχημα ως «φρικτό», τονίζοντας την ανάγκη εκσυγχρονισμού του στρατιωτικού εξοπλισμού της χώρας.

Η συντριβή αυτή είναι η δεύτερη C-130 Hercules που σημειώνεται στη Νότια Αμερική μέσα σε έναν μήνα, μετά από αεροπορικό δυστύχημα στη Βολιβία στις 27 Φεβρουαρίου, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 24 άτομα. Το C-130 είναι ένα αξιόπιστο τετράκινο τουρμποπρόπ αεροσκάφος της Lockheed Martin, γνωστό για την ικανότητά του να επιχειρεί σε πρόχειρους αεροδιαδρόμους και ευρέως χρησιμοποιούμενο από στρατούς παγκοσμίως.

