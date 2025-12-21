Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στην αναχαίτιση ακόμη ενός πλοίου ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, σε διεθνή ύδατα, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters την Κυριακή. Πρόκειται για τη δεύτερη αντίστοιχη επιχείρηση μέσα στο ίδιο Σαββατοκύριακο.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Αμερικανική Ακτοφυλακή βρίσκεται σε ενεργή καταδίωξη πλοίου του «σκιώδους στόλου», το οποίο τελεί υπό κυρώσεις και φέρεται να εμπλέκεται στην παράνομη παράκαμψη των κυρώσεων σε βάρος της Βενεζουέλας. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, το πλοίο βρίσκεται υπό δικαστική εντολή κατάσχεσης.

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, περί επιβολής «αποκλεισμού» σε όλα τα δεξαμενόπλοια που τελούν υπό κυρώσεις και εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, το δεξαμενόπλοιο Bella 1, υπό παναμαϊκή σημαία, που τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις, κατευθυνόταν προς τη Βενεζουέλα για φόρτωση, ανέφερε μία από τις πηγές. Η επιχείρηση αυτή ακολούθησε την επιβίβαση στο υπερδεξαμενόπλοιο Centuries νωρίς το Σάββατο, καθώς και στο Skipper στις 10 Δεκεμβρίου.

Ο Τραμπ εντείνει την πίεση προς τον Μαδούρο, επιχειρώντας να «στραγγαλίσει» τη βασική πηγή εσόδων του καθεστώτος. Αν η Βενεζουέλα δεν μπορεί να εξάγει το πετρέλαιό της, οι δεξαμενές αποθήκευσης θα γεμίσουν με αδιάθετες ποσότητες και η κρατική εταιρεία Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) θα αναγκαστεί να αρχίσει να κλείνει πετρελαιοπηγές, σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε επίσης την κυβέρνηση Μαδούρο ως «ξένη τρομοκρατική οργάνωση», κατηγορώντας τη για εμπλοκή στη διακίνηση ναρκωτικών.

Η κατάσχεση του Σαββάτου είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς το πλοίο δεν εμφανιζόταν στη δημόσια λίστα αμερικανικών κυρώσεων. Το δεξαμενόπλοιο Centuries έπλεε επίσης υπό παναμαϊκή σημαία, ενώ κινεζική εταιρεία κατείχε την κυριότητα του πετρελαίου.

Το δεξαμενόπλοιο μετέφερε πετρέλαιο της PDVSA που τελεί υπό κυρώσεις, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας και υπουργός Πετρελαίου Ντέλσι Ροντρίγκεζ καταδίκασε την «κλοπή και απαγωγή» του δεξαμενόπλοιου, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια «σοβαρή πράξη πειρατείας» από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr