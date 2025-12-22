Ένα κολοσσιαίο έργο υποδομής που αλλάζει τον χάρτη των μεταφορών στην Κίνα ετοιμάζεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία, με τη Σήραγγα Νίκης της Τιενσάν να καθίσταται η μακρύτερη σήραγγα ταχείας κυκλοφορίας παγκοσμίως και να ενώνει οδικά τον βορρά με τον νότο της Αυτόνομης Περιφέρειας των Ουιγούρων του Σιντσιάνγκ.

Μιλώντας στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου που οργάνωσε το Γραφείο Πληροφοριών της περιφερειακής κυβέρνησης στη Σιντσιάνγκ, ο Γκούο Σενγκ αναπληρωτής διευθυντής της περιφερειακής διεύθυνσης Μεταφορών στην Σιντσιάνγκ, δήλωσε ότι η αναφερόμενη σήραγγα ταχείας κυκλοφορίας διασχίζει την οροσειρά Τιεν Σαν, ενώ αναμένεται ότι θα μετριάσει το πρόβλημα κυκλοφοριακής συμφόρησης που για μεγάλο χρονικό διάστημα εμπόδιζε τη συντονισμένη οικονομική ανάπτυξη μεταξύ των βόρειων και των περιοχών της αναφερόμενης περιφέρειας.

Το τούνελ της οδικής σήραγγας έχει μήκος 22,13 χιλιόμετρα, ενώ θα μειώσει τον χρόνο που απαιτείται για να διασχίσει κανείς οδικώς την οροσειρά Τιεν Σαν μέσα σε περίπου 20 λεπτά, ενώ σήμερα απαιτούνται τουλάχιστον τρεις ώρες. To κόστος του έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετό καιρό ανήλθε σε περίπου 3,4 δισ. ευρώ.

protothema.gr