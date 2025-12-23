Την εξουδετέρωση ενός ατόμου ανακοίνωσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, έπειτα από αεροπορικό πλήγμα που εξαπέλυσαν τη Δευτέρα κατά «σκάφους χαμηλού προφίλ» στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, το σκάφος θεωρείται ότι ανήκε σε ξένη «τρομοκρατική οργάνωση» και μετέφερε ναρκωτικά σε διεθνή ύδατα.

Όπως διευκρίνισε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Νότια Αμερική (SOUTHCOM), από τον βομβαρδισμό σκοτώθηκε ένας «ναρκωτρομοκράτης». Στην ίδια ανάρτηση δημοσιοποιήθηκε αποχαρακτηρισμένο βίντεο διάρκειας 22 δευτερολέπτων που καταγράφει το πλήγμα.

On Dec. 22, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a low-profile vessel operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed the low-profile vessel was transiting… pic.twitter.com/LGzEaQSTiR December 23, 2025

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν βομβαρδίσει δεκάδες ταχύπλοα τα οποία κατ’ αυτές μετέφεραν ναρκωτικά, κυρίως στην Καραϊβική Θάλασσα, αλλά και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Τουλάχιστον 105 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στους βομβαρδισμούς αυτούς, κατά τους αριθμούς που έχουν δημοσιοποιηθεί, χωρίς η Ουάσιγκτον να έχει παρουσιάσει ποτέ κάποια απόδειξη πως τα σκάφη που έβαλε στο στόχαστρο εμπλέκονταν πράγματι σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Ειδικοί και στελέχη του ΟΗΕ αμφισβητούν τη νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτών.

