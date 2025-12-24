Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Ιταλία, όταν βυτιοφόρο που μετέφερε υγραέριο εξερράγη σε αυτοκινητόδρομο, έπειτα από σύγκρουση με φορτηγό, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση και σκηνές πανικού στην περιοχή.

Το ατύχημα συνέβη στον αυτοκινητόδρομο Α1, Μιλάνο-Νάπολ. Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν τη στιγμή της έκρηξης.

WATCH: Massive explosion on highway in Teano, Caserta, Italy, no word on casualties. pic.twitter.com/BCjVYFCS8g December 23, 2025

Σύμφωνα με τις αρχές, λίγο πριν την έκρηξη είχαν φτάσει στο σημείο δυνάμεις της πυροσβεστικής και της τροχαίας, οι οποίες προχώρησαν έγκαιρα στην εκκένωση του χώρου εστίασης. Για τον λόγο αυτό δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν επίσης ζημιές στο οδόστρωμα και στις υποδομές του αυτοκινητοδρόμου, με αποτέλεσμα ένα τμήμα του να κλείσει προσωρινά και στις δύο κατευθύνσεις. Η κυκλοφορία εκτράπηκε, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις. Το ωστικό κύμα, επίσης, έσπασε παράθυρα σε κοντινά καταστήματα.

Teano (CE), Dopo un tamponamento tra mezzi pesanti lungo autostrada #A1, #incendio a una cisterna di GPL: i #vigilidelfuoco hanno evacuato l’area, compresi due autogrill, successivamente l’esplosione. In corso messa in sicurezza e bonifica area [#23dicembre 20:30] pic.twitter.com/lKevKsNHbH December 23, 2025

protothema.gr