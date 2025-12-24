Απρόοπτη εξέλιξη σημειώθηκε την Τρίτη κατά τη συνέντευξη Τύπου του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, με τον Σύρο ομόλογό του, όταν οι δηλώσεις διακόπηκαν αιφνιδιαστικά ενώ η διαδικασία βρισκόταν σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τα πλάνα που καταγράφηκαν, ο Τούρκος ΥΠΕΞ απαντούσε σε ερώτηση για τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Μαϊάμι, αναφορικά με την κατάσταση στη Γάζα και τη συμμετοχή της Τουρκίας στην «επόμενη ημέρα» της περιοχής, όταν ανακοινώθηκε αιφνιδίως ότι η συνέντευξη Τύπου ολοκληρώθηκε.

Η αμηχανία του Τούρκου ΥΠΕΞ ήταν εμφανής με τον ίδιο να συνεχίζει για κάποια δευτερόλεπτά αν και το μικρόφωνό του ήταν κλειστό.

Καθώς τα πλάνα έγιναν viral στη γείτονα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, Οντσού Κετσελί, εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία κατά τις δηλώσεις Φιντάν η μετάφραση δεν αναμεταδιδόταν από τα μεγάφωνα και «λόγω αυτού του προβλήματος ο Σύρος αξιωματούχους που οργάνωνε τη διαδικασία πίστεψε ότι ο Τούρκος ΥΠΕΞ είχε ολοκληρώσει την τοποθέτησή του και γι’ αυτό ανακοίνωσε το τέλος της συνέντευξης τύπου».

Όπως έγινε γνωστό σήμερα, η κυβέρνηση της Συρίας ζήτησε συγγνώμη από την Τουρκία για το τεχνικό πρόβλημα που προκάλεσε τη διακοπή του υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Δαμασκό.

