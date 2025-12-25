Σε καλογυρισμένο χριστουγεννιάτικο βίντεο, με έντονη εορταστική ατμόσφαιρα και αναφορές στην αντοχή και την ενότητα του ουκρανικού λαού, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διατύπωσε ένα ιδιαίτερα αιχμηρό μήνυμα, δηλώνοντας πως όλοι οι Ουκρανοί έχουν ένα κοινό όνειρο: «Μακάρι να πεθάνει».
Το βίντεο έχει διάρκεια 8 λεπτών. Με φόντο ένα πλούσια στολισμένο σαλόνι και ένα όμορφο δέντρο, ο Ουκρανός πρόεδρος απηύθυνε το χριστουγεννιάτικο μήνυμά του προς τον λαό της Ουκρανίας.
Αφού μίλησε για τη δύναμη των Ουκρανών να αντιστέκονται στις δυσκολίες του πολέμου, για τα έθιμα και τις παραδόσεις που συνοδεύουν την ημέρα των Χριστουγέννων και άλλα λόγια αγάπης, ο Ζελένσκι «πέταξε τη βόμβα».
«Αγαπητέ λαέ,
Από τα αρχαία χρόνια, οι Ουκρανοί πίστευαν ότι τη νύχτα των Χριστουγέννων, οι ουρανοί ανοίγουν.
Και αν τους πεις το όνειρό σου, τότε σίγουρα θα γίνει πραγματικότητα.
Σήμερα όλοι έχουμε το ίδιο όνειρο. Και κάνουμε μια ευχή, για όλους μας. «Μακάρι να πεθάνει», ίσως ο καθένας από εμάς να πει από μέσα του.
Αλλά όταν στραφούμε στον Θεό, φυσικά, ζητάμε περισσότερα. Ζητάμε ειρήνη. Για την Ουκρανία. Αγωνιζόμαστε γι’ αυτήν. Και προσευχόμαστε γι’ αυτήν», είπε ο Ζελένσκι κι ύστερα συνέχισε στο χριστουγεννιάτικο πνεύμα.
