Σε καλογυρισμένο χριστουγεννιάτικο βίντεο, με έντονη εορταστική ατμόσφαιρα και αναφορές στην αντοχή και την ενότητα του ουκρανικού λαού, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διατύπωσε ένα ιδιαίτερα αιχμηρό μήνυμα, δηλώνοντας πως όλοι οι Ουκρανοί έχουν ένα κοινό όνειρο: «Μακάρι να πεθάνει».

Το βίντεο έχει διάρκεια 8 λεπτών. Με φόντο ένα πλούσια στολισμένο σαλόνι και ένα όμορφο δέντρο, ο Ουκρανός πρόεδρος απηύθυνε το χριστουγεννιάτικο μήνυμά του προς τον λαό της Ουκρανίας.

Αφού μίλησε για τη δύναμη των Ουκρανών να αντιστέκονται στις δυσκολίες του πολέμου, για τα έθιμα και τις παραδόσεις που συνοδεύουν την ημέρα των Χριστουγέννων και άλλα λόγια αγάπης, ο Ζελένσκι «πέταξε τη βόμβα».

«Αγαπητέ λαέ,

Από τα αρχαία χρόνια, οι Ουκρανοί πίστευαν ότι τη νύχτα των Χριστουγέννων, οι ουρανοί ανοίγουν.

Και αν τους πεις το όνειρό σου, τότε σίγουρα θα γίνει πραγματικότητα.

Σήμερα όλοι έχουμε το ίδιο όνειρο. Και κάνουμε μια ευχή, για όλους μας. «Μακάρι να πεθάνει», ίσως ο καθένας από εμάς να πει από μέσα του.

Zelensky wishing for Putin’s death on his Christmas message:



My dear people, since ancient times, Ukrainians believed that on Christmas night, the heavens open.



And if you tell them your dream, it will surely come true.



Today, we all have one dream. And we have one wish for… pic.twitter.com/spaWEIsyoz — Clash Report (@clashreport) December 24, 2025

Αλλά όταν στραφούμε στον Θεό, φυσικά, ζητάμε περισσότερα. Ζητάμε ειρήνη. Για την Ουκρανία. Αγωνιζόμαστε γι’ αυτήν. Και προσευχόμαστε γι’ αυτήν», είπε ο Ζελένσκι κι ύστερα συνέχισε στο χριστουγεννιάτικο πνεύμα.

Merry Christmas! pic.twitter.com/okj9Yr1bFe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 24, 2025

Πηγή: iefimerida.gr