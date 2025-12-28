Το σουηδικό μετεωρολογικό ινστιτούτο (SMHI) εξέδωσε προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους σε μεγάλο τμήμα της βόρειας Σουηδίας, καθώς η καταιγίδα σάρωνε τη χώρα.

Ένας άνδρας, περίπου 50 ετών, βρήκε τον θάνατο κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο Κούνγκσμπεργετ, στην κεντρική Σουηδία. «Λόγω της καταιγίδας, δέντρο καταπλάκωσε έναν άνδρα», δήλωσε ο Ματς Λαν, αξιωματούχος της αστυνομίας του Γιέβλεμποργκ, στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), διευκρινίζοντας πως το θύμα διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Βορειότερα, ο περιφερειακός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας Hemab ενημέρωσε πως ένας υπάλληλος έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου SVT, το θύμα καταπλακώθηκε επίσης από δέντρο που ξεριζώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων.

NEW – Sweden: Storm knocks down Gävle Goathttps://t.co/NTf2Elj4nx pic.twitter.com/0R4nrta9lr — Nordic News (@Nordic_News) December 27, 2025

Το σουηδικό πρακτορείο ειδήσεων TT αναφέρει πως περισσότερα από 40.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση.

Η φινλανδική κρατική τηλεόραση Yle μετέδωσε πως περισσότερα από 120.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με τα κυριότερα προβλήματα να καταγράφονται στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Myrskyn voimaa joululomalaisille. Naapurin mummulta lähti kattopellit. Meillä käytiin kahtoon mitä se voima on #hannes #myrsky pic.twitter.com/1KRHP7djOj December 27, 2025

Η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της Κιτίλα στη βόρεια Φινλανδία διακόπηκε αφού οι ισχυροί άνεμοι έσπρωξαν ένα επιβατικό αεροπλάνο και ένα μικρότερο εκτός διαδρόμου προσγείωσης και σε ένα στρώμα χιονιού, σύμφωνα με φινλανδικά μέσα ενημέρωσης. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

