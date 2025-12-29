Ο πρόεδρος της Ουκρανία, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε τη Δευτέρα ότι το προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου προβλέπει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας διάρκειας 15 ετών, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι ο ίδιος είχε ζητήσει από τον Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύσεις που θα μπορούσαν να φτάνουν ακόμη και τα 50 χρόνια.

O Ζελένσκι είπε επίσης πως ο Τραμπ του ανέφερε ότι είχε μιλήσει με τον Πούτιν για το σχέδιο 20 σημείων, ενώ πρόσθεσε πως η Ουκρανία επιθυμεί συνάντηση συμβούλων εθνικής ασφαλείας με Ευρωπαίους και Αμερικανούς απεσταλμένους τις επόμενες ημέρες- σημειώνοντας πως θα ακολουθήσουν συναντήσεις με Ευρωπαίους ηγέτες. Ακόμη, είπε ότι μια συνάντηση με τους Ρώσους θα ήταν δυνατή αφού ο Τραμπ και οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνήσουν σχετικά με τα έγγραφα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είπε την Κυριακή πως ο ίδιος και ο Ζελένσκι βρίσκονταν «πολύ πιο κοντά, ίσως πολύ κοντά» σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αναγνωρίζοντας ωστόσο πως η μοίρα του Ντονμπάς παραμένει ένα ζήτημα- κλειδί το οποίο δεν έχει λυθεί.

Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Ζελένσκι αποκάλυψαν λίγες λεπτομέρειες και δεν έδωσαν προθεσμία για την επίτευξη συμφωνίας, αν και ο Τραμπ είπε πως τα πράγματα θα ξεκαθάριζαν σε «λίγες εβδομάδες» όσον αφορά στο αν θα αποδειχθούν επιτυχείς οι διαπραγματεύσεις. Όπως τόνισε, πρέπει να λυθούν κάποια «ακανθώδη ζητήματα» όσον αφορά σε εδάφη.

Ο Ζελένσκι είπε ότι επετεύχθη συμφωνία ως προς τις εγγυήσεις ασφαλείας. Ο Τραμπ ήταν λίγο πιο προσεκτικός ως προς τη διατύπωσή του, λέγοντας πως αυτό είχε επιτευχθεί κατά 95%, και ότι περιμένει οι ευρωπαϊκές χώρες να «αναλάβουν μεγάλο μέρος» αυτής της προσπάθειας, με τη στήριξη των ΗΠΑ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν δήλωσε ότι υπήρξε πρόοδος όσον αφορά στις εγγυήσεις ασφαλείας. Ο Μακρόν είπε ακόμη ότι οι χώρες της αποκαλούμενης «συμμαχίας των προθύμων» θα είχαν συνάντηση στο Παρίσι στις αρχές του Ιανουαρίου για να οριστικοποιήσουν ποια θα είναι η συμβολή τους.

Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Ζελένσκι είπαν πως το μέλλον του Ντονμπάς δεν είχε αποφασιστεί, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως οι συζητήσεις «κινούνταν προς τη σωστή κατεύθυνση». Οι ΗΠΑ, επιδιώκοντας συμβιβασμό, πρότειναν μια ελεύθερη οικονομική ζώνη αν η Ουκρανία αποσυρθεί από την περιοχή, αν και παραμένει ασαφές πώς θα λειτουργούσε κάτι τέτοιο.

Η Ρωσία έχει πει πως οποιαδήποτε ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία θα ήταν απαράδεκτη, ενώ ο Ζελένσκι τόνισε πως οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα έπρεπε να εγκριθεί από το κοινοβούλιο της Ουκρανίας ή μέσω δημοψηφίσματος. Ο Τραμπ είπε πως θα ήταν πρόθυμος να μιλήσει στο κοινοβούλιο αν κάτι τέτοιο θα εξασφάλιζε τη συμφωνία.

Λίγο πριν την άφιξη του Ζελένσκι στην κατοικία του Τραμπ στη Φλόριντα, ο Τραμπ είχε συνομιλία με τον Πούτιν την οποία χαρακτήρισε «παραγωγική». Ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής στο Κρεμλίνο, δήλωσε πως ο Πούτιν είπε στον Τραμπ ότι μια κατάπαυση πυρός 60 ημερών που είχε προταθεί από την ΕΕ και την Ουκρανία απλώς θα παρέτεινε τον πόλεμο. Επίσης, ο σύμβουλος υποστήριξε ότι η Ουκρανία πρέπει να λάβει απόφαση για το Ντονμπάς «χωρίς καθυστέρηση».

Ο Τραμπ είπε ότι ο ίδιος και ο Πούτιν μιλούσαν για πάνω από δύο ώρες. Όπως ανέφερε, ο Ρώσος πρόεδρος δεσμεύτηκε να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας παρέχοντας φθηνή ενέργεια. «Η Ρωσία θέλει να δει την Ουκρανία να πετυχαίνει…ακούγεται κάπως περίεργο» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

