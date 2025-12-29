Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν την επομένη των Χριστουγέννων σε γέφυρα στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν αστυνομικός της Τροχαίας παρενέβη την τελευταία στιγμή και έσωσε γυναίκα που φέρεται να ετοιμαζόταν να πηδήξει στο κενό.

Το περιστατικό, που κατέγραψε σε βίντεο κάμερα της στολής του αστυνομικού, σημειώθηκε την Παρασκευή στη γέφυρα του ποταμού Holston, στον αυτοκινητόδρομο I-81. Σύμφωνα με ανάρτηση της Τροχαίας του Τενεσί στο Facebook, αστυνομικοί και διασώστες έσπευσαν στο σημείο έπειτα από αναφορές για μια γυναίκα σε έντονη ψυχική φόρτιση.

«Μια γυναίκα βρισκόταν σε πολύ δεινή ψυχική κατάσταση και σκεφτόταν να πηδήξει», ανέφερε η αστυνομία. «Επειδή κάποιοι άνθρωποι εμφανίστηκαν και συνεργάστηκαν, είναι απόψε ζωντανή».

Η στιγμή που κρίθηκαν όλα

Στο βίντεο από την κάμερα στολής, η γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, φαίνεται να στέκεται επικίνδυνα στο άκρο της γέφυρας, ενώ αστυνομικοί και διασώστες προσπαθούν να της μιλήσουν και να την ηρεμήσουν.

Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση, αστυνομικός ορμά, την αρπάζει και την απομακρύνει με ασφάλεια.

Λίγο αργότερα, η γυναίκα διακρίνεται μέσα σε ασθενοφόρο καθώς μεταφέρεται για ιατρική και ψυχολογική αξιολόγηση.

