Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν αργά το βράδυ της Τετάρτης ότι προχώρησαν σε νέα πλήγματα εναντίον δύο σκαφών τα οποία, σύμφωνα με τις ίδιες, εμπλέκονταν στη διακίνηση ναρκωτικών.

Συνολικά σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι, τρεις από τους οποίους επέβαιναν στο πρώτο σκάφος και δυο στο δεύτερο, χωρίς να διευκρινίσουν αν οι επιχειρήσεις αυτές έγιναν στον Ειρηνικό ή στην Καραϊβική.

On Dec. 31, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known narco-trafficking routes and… pic.twitter.com/4AE5u4cEff January 1, 2026

Σε άλλα περιστατικά, νωρίτερα την Τετάρτη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα, σε διεθνή ύδατα, εναντίον τριών σκαφών που πιστεύεται ότι μετέφεραν ναρκωτικά, ανακοίνωσε απόψε η Νότια Διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων.

Τα πλοία είχαν σχηματίσει νηοπομπή, ανέφερε ο στρατός.

Οι τρεις άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονταν πάνω «στο πρώτο σκάφος σκοτώθηκαν στην πρώτη εμπλοκή», ενώ αυτοί που βρίσκονταν σε άλλα δύο «πήδησαν στη θάλασσα προτού «τα επόμενα πλήγματα βυθίσουν τα αντίστοιχα σκάφη» τους, ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») μέσω X.

On Dec. 30, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted kinetic strikes against three narco-trafficking vessels traveling as a convoy. These vessels were operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence… pic.twitter.com/NHRNIzcrFS December 31, 2025

Δεν διευκρίνισε πού έγιναν τα πλήγματα, αν δηλαδή διεξήχθησαν στην Καραϊβική ή στον Ειρηνικό. Με τα νέα πλήγματα, που εξαπολύθηκαν προχθές Τρίτη, κατά τη SOUTHCOM, ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί σε επιχειρήσεις αυτής της φύσης έφθασε τους τουλάχιστον 110.

Κατά την ανάρτησή της, το διοικητήριο ενημέρωσε την αμερικανική ακτοφυλακή για να διεξαχθεί επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Ποτέ δεν είχε ανακοινωθεί κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα αφότου άρχισαν οι βομβαρδισμοί πλοίων στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί ολοένα μεγαλύτερη στη Βενεζουέλα τους τελευταίους μήνες, επιδιώκοντας να αναγκάσει να εγκαταλείψει την εξουσία τον ομόλογο του Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο η Ουάσιγκτον κατηγορεί πως είναι επικεφαλής κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών.

Με τη σειρά του ο Μαδούρο διαψεύδει τους ισχυρισμούς αυτούς σε κάθε ευκαιρία και κατηγορεί τις ΗΠΑ πως αυτό που επιδιώκουν είναι αλλαγή καθεστώτος για να ιδιοποιηθούν τα κοιτάσματα πετρελαίου της χώρας της Λατινικής Αμερικής — τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα στον κόσμο.

Τη Δευτέρα, ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ κατέστρεψαν προκυμαία όπου φέρονταν να φορτώνονταν πλεούμενα που ενέχονταν στη διακίνηση ναρκωτικών στη Βενεζουέλα, πιθανόν το πρώτο πλήγμα στο έδαφος της χώρας αφότου άρχισε η στρατιωτική εκστρατεία που παρουσιάζεται επισήμως ως επιχείρηση για την πάταξη της εμπορίας ουσιών.

Η νομιμότητα αυτής της τελευταίας αμφισβητείται από ειδικούς και αντιπολιτευόμενους στις ΗΠΑ. Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κάλεσε τις αμερικανικές αρχές να εξετάσουν τη νομιμότητα των πληγμάτων αυτών, βλέποντας «ισχυρές ενδείξεις» ότι διαπράττονται «εξωδικαστικές εκτελέσεις» σε αυτά.

protothema.gr