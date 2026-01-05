Επιτροπή με την ευθύνη να εξασφαλίσει την απελευθέρωση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και της συζήγου του Σίλια Φλόρες από τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες.

Ο κ. Μαδούρο, τον οποίο η Ουάσιγκτον κατηγορεί για «διακίνηση ναρκωτικών» και «τρομοκρατία», προφυλακίστηκε προχθές σε κέντρο κράτησης της Νέας Υόρκης και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον νεοϋορκέζου δικαστή αργότερα εντός της ημέρας.

Η επιτροπή «υψηλού επιπέδου» παρουσιάστηκε από τον υπουργό Πληροφοριών Φρέντι Νιάνιες, ο οποίος θα είναι μέλος της. Θα συμπροεδρεύουν σε αυτήν ο Χόρχε Ροδρίγκες, πρόεδρος του κοινοβουλίου, κι ο υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Χιλ.

protothema.gr