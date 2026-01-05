Στο δικαστήριο του Μανχάταν μεταφέρθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ο Νικολάς Μαδούρο, από το κέντρο κράτησης όπου βρισκόταν στο Μπρούκλιν.

Τα αμερικανικά και άλλα διεθνή ΜΜΕ μετέδωσαν ζωντανά τη μεταφορά του έκπτωτου ηγέτη της Βενεζουέλας. Αναμένεται να εμφανιστεί για πρώτη φορά στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν σήμερα το απόγευμα, 19:00 ώρα Κύπρου.

Ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της χώρας της Λατινικής Αμερικής μεταφέρθηκε με ειδικό τεθωρακισμένο όχημα. Ελικόπτερο χρησιμοποιήθηκε για τη διαδικασία της ασφαλούς μεταφοράς του στο δικαστήριο, μαζί με τη σύζυγό του, ενώ πάνοπλοι άνδρες συνόδευαν τον Μαδούρο υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

BREAKING: Vehicles carrying Nicolas Maduro have now set off from the detention facility where he was held. He will appear in New York court today pic.twitter.com/28CRyNltxQ — Sky News (@SkyNews) January 5, 2026

Ο 92χρονος δικαστής που θα έρθει αντιμέτωπος ο Μαδούρο



Σύμφωνα με ρεπορτάζ στον διεθνές Τύπο, ο Μαδούρο θα κριθεί από έναν από τους πιο έμπειρους εν ενεργεία δικαστές της ομοσπονδιακής δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, ο 92χρονος ομοσπονδιακός δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν διορίστηκε για να επιβλέπει την ποινική διαδικασία κατά του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας.

Η διαδικασία θα διεξαχθεί στο δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης στο Μανχάταν, το οποίο θεωρείται ευρέως ως ένα από τα πιο σημαντικά δικαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Χέλερσταϊν είναι ένας από τους μακροβιότερους εν ενεργεία ομοσπονδιακούς δικαστές της χώρας και έχει προεδρεύσει σε υποθέσεις τρομοκρατίας και εθνικής ασφάλειας, σε περίπλοκες οικονομικές διαφορές καθώς και σε σημαντικές αστικές αγωγές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μαδούρο αντιμετωπίζει σοβαρές ομοσπονδιακές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης ναρκωτικών, της διαφθοράς της κυβέρνησης και των αδικημάτων που σχετίζονται με την τρομοκρατία.

Today, Nicolás Maduro will appear in a U.S. federal court, where he will be judged by one of the most senior active judges in the federal judiciary.



Following Maduro's arrest, 92-year-old Orthodox Jewish federal judge Alvin Hellerstein was appointed to oversee the criminal… pic.twitter.com/EQ1rBkLEZ9 — Visegrád 24 (@visegrad24) January 5, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, συνελήφθησαν σε μια συγκλονιστική επιδρομή των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ με ισχυρή αεροπορική υποστήριξη που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο πριν την αυγή σε ένα συγκρότημα κτιρίων κατά τη διάρκεια επίθεσης στο Καράκας.

Τουλάχιστον 40 άτομα έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times.

in.gr, iefimeda.gr