Τραγικές εικόνες από τη συντριβή ελικοπτέρου στο Περμ στα Ουράλια όρη της Ρωσίας, έδωσε στη δημοσιότητα το ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο RT.

Σε αυτές καταγράφεται η στιγμή που σκούρο ελικόπτερο πετά σε χαμηλό ύψος, μπλέκεται σε καλώδια ηλεκτροδότησης και στη συνέχεια συντρίβεται στο χιονισμένο έδαφος, στο πάρκο Ασάτλι.

Από την πρόσκρουση φέρονται να είναι νεκροί οι δύο επιβάτες του ελικοπτέρου, με τον έναν μάλιστα να είναι ο Ρώσος εκατομμυριούχος Ιλίας Γκιμαντουτντίνοφ, ιδρυτής της εταιρείας μεταφορών Tattranskom, με έδρα το Περμ, και ο Ελμίρ Κονιάκοφ, στέλεχος της ίδιας εταιρίας.

Δεν υπήρχε άδεια για την πτήση

Μάλιστα, τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το ελικόπτερο ήταν ένα Robinson R44 Raven, ιδιοκτησίας της εταιρείας, και εκτελούσε μη εξουσιοδοτημένη πτήση.

Σε περαιτέρω ενημέρωση, η Εισαγγελία Μεταφορών Ουραλίων της Ρωσίας δημοσίευσε βίντεο από το σημείο της συντριβής που δείχνουν ότι το ελικόπτερο είχε μπλεχτεί σε καλώδια.

Οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί η αιτία της πτώσης του ελικοπτέρου. Οι πρώτες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να έχει μπλεχτεί σε εναέριες γραμμές ηλεκτροδότησης πριν από τη συντριβή, αν και η EMERCOM δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια αυτή τη λεπτομέρεια.

