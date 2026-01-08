Συγκρούσεις ξέσπασαν το πρωί της Τετάρτης στη Μινεάπολη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ δυνάμεων επιβολής του νόμου και διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί έξω από ομοσπονδιακό κτίριο, διαμαρτυρόμενοι για τον θάνατο γυναίκας την προηγούμενη ημέρα.

Η γυναίκα πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από μέλος της αστυνομίας μετανάστευσης, σύμφωνα με τις αρχές. Το περιστατικό προκάλεσε ένταση και κινητοποιήσεις, με τους συγκεντρωμένους να εκφράζουν την οργή τους για τις πρακτικές της υπηρεσίας.

Τουλάχιστον ένας από τους διαδηλωτές συνελήφθη, κατά τη διάρκεια μιας τεταμένης αντιπαράθεσης με τους ένοπλους αστυνομικούς.

Το συγκεντρωμένο πλήθος φώναζε συνθήματα και κρατούσε πλακάτ κατά της αστυνομίας μετανάστευσης.

