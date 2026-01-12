Ως ελεγχόμενη περιέγραψε την κατάσταση στο Ιράν ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, υποστηρίζοντας ότι οι Αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη «πολλών τρομοκρατικών πυρήνων». Οι δηλώσεις του έρχονται ενώ οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα και η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί τις εξελίξεις με αυξανόμενη ανησυχία.

Σε δηλώσεις του τη Δευτέρα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η κατάσταση στη χώρα είναι «υπό έλεγχο», τονίζοντας πως οι Αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη «πολλών τρομοκρατικών επιχειρησιακών στελεχών». Ο Αραγτσί απευθύνθηκε σε ξένους διπλωμάτες κατά τη διάρκεια τηλεοπτικά μεταδιδόμενης συνάντησης, επιχειρώντας να δώσει τη θέση της Τεχεράνης για τις ταραχές που συγκλονίζουν τη χώρα.

Όπως δήλωσε, «σύντομα θα δοθούν στη δημοσιότητα ομολογίες», ενώ υποστήριξε ότι υπάρχουν «ουσιαστικά στοιχεία ξένης εμπλοκής» στα γεγονότα. Οι ιρανικές Αρχές αποδίδουν τις διαδηλώσεις και την κλιμάκωση της βίας σε εξωτερικούς παράγοντες, χωρίς ωστόσο να έχουν παρουσιαστεί μέχρι στιγμής συγκεκριμένες αποδείξεις που να μπορούν να επαληθευτούν ανεξάρτητα.

Οι διαδηλώσεις έχουν εξαπλωθεί σε πολλές περιοχές του Ιράν τις τελευταίες δύο εβδομάδες με αφορμή τη ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού, με τις κινητοποιήσεις να κλιμακώνονται από την Πέμπτη σε βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας. Σύμφωνα με μαρτυρίες και αναφορές οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι συγκρούσεις έχουν οδηγήσει σε νεκρούς, τραυματίες και μαζικές συλλήψεις. Η οργάνωση Iran Human Rights, με έδρα το Όσλο, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι σχεδόν 200 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από τις 28 Δεκεμβρίου, όταν και ξέσπασαν οι κινητοποιήσεις. Άλλες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών σε περισσότερους από 500.

Την ίδια στιγμή, η ιρανική κυβέρνηση έχει επιβάλει πλήρη διακοπή στις τηλεπικοινωνίες και την πρόσβαση στο διαδίκτυο από τη στιγμή που οι διαδηλώσεις πήραν βίαιη τροπή. Το μπλακ άουτ στην επικοινωνία καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την ανεξάρτητη επιβεβαίωση των ισχυρισμών του υπουργού Εξωτερικών, αλλά και τη συνολική αποτύπωση της κατάστασης στο πεδίο.

