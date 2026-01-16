Σοβαρά προβλήματα λειτουργίας παρουσίασε το Χ το απόγευμα της Πέμπτης, με διεθνή μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για μεγάλο τεχνικό πρόβλημα που επηρέασε τόσο τον ιστότοπο όσο και την εφαρμογή της πλατφόρμας.

Σύμφωνα με αναφορές χρηστών, το Χ δεν φόρτωνε καθόλου για περίπου μία ώρα, με αποτέλεσμα οι επισκέπτες να αντικρίζουν κενή οθόνη κατά την προσπάθεια πρόσβασης. Τα προβλήματα καταγράφηκαν σε διάφορες χώρες, μεταξύ αυτών και στην Κύπρος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την εταιρεία για τα αίτια της δυσλειτουργίας ή για το χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης της υπηρεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι προβλήματα στη λειτουργία του Χ είχαν σημειωθεί και την προηγούμενη εβδομάδα, γεγονός που έχει προκαλέσει προβληματισμό για τη σταθερότητα της πλατφόρμας.