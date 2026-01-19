Τουλάχιστον 13 παιδιά σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με σχολικό λεωφορείο στη Νότια Αφρική, στην επαρχία Γκαουτένγκ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, προκαλώντας σοκ στη χώρα.

Όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, φορτηγό συγκρούστηκε με σχολικό μίνι λεωφορείο, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι τουλάχιστον 11 μαθητές σκοτώθηκαν επί τόπου, ενώ ακόμη δύο υπέκυψαν αργότερα στα τραύματά τους στο νοσοκομείο.

Το ιδιωτικό όχημα μετέφερε μαθητές σε διάφορα δημοτικά και γυμνάσια–λύκεια στα νοτιοδυτικά του Γιοχάνεσμπουργκ, όταν σημειώθηκε το δυστύχημα περίπου στις 7:00 το πρωί.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το μίνι λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν τα παιδιά, επιχείρησε προσπέραση ακινητοποιημένων οχημάτων, πριν συγκρουστεί μετωπικά με το φορτηγό. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ ο οδηγός του φορτηγού αναμένεται να καταθέσει.

Στο σημείο της τραγωδίας επικράτησαν σκηνές οδύνης, με γονείς να ξεσπούν σε κλάματα, την ώρα που τα σωστικά συνεργεία περισυνέλεγαν σχολικές τσάντες, βιβλία και γραφική ύλη από το οδόστρωμα.

