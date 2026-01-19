«Ξέρετε ποια είναι η άμυνά τους; Δυο έλκηθρα με σκύλους»: με αυτή την ειρωνική αναφορά, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε πρόσφατα τον μηχανισμό αποτροπής της Γροιλανδίας, αναφερόμενος σε ενδεχόμενο σενάριο ξένης εισβολής, το οποίο ο ίδιος απέδωσε στη Ρωσία.

Τα υποτιμητικά του λόγια έφεραν στο προσκήνιο την επίλεκτη Μονάδα Περιπολίας Ελκήθρων Sirius του Βασιλικού Ναυτικού της Δανίας, που επιχειρεί με σκυλιά στα παγωμένα εδάφη της Γροιλανδίας. Βαρύτατα οπλισμένα και διασχίζοντας με έλκηθρα που σέρνουν σκυλιά την καλυμμένη κατά 80% από πάγο επιφάνεια του νησιού, τα μέλη της Μονάδας Περιπολίας Ελκήθρων Sirius αποτελούν μία από τις πιο… σκληροτράχηλες ειδικές δυνάμεις στον κόσμο.

Πρόκειται για μια επίλεκτη μονάδα του Βασιλικού Ναυτικού της Δανίας, εκπαιδευμένη να επιχειρεί σε συνθήκες ακραίου ψύχους και πλήρους απομόνωσης, αντιμετωπίζοντας ακόμη και… επιθέσεις πολικών αρκούδων (σ.σ. οι οποίες πάντως είναι συχνότερες από τις απόπειρες εισβολής Ρώσων στρατιωτών). Η μονάδα θα μπορούσε να βρεθεί ακόμη και αντιμέτωπη με αμερικανικές δυνάμεις, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει στις απειλές του για στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία, μια περιοχή πλούσια σε ορυκτά και στρατηγικής σημασίας για τις παγκόσμιες υπερδυνάμεις, όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα.

Πέντε μήνες περιπολία σε θερμοκρασίες έως και 55 βαθμούς κάτω από το μηδέν

Για μέχρι και πέντε μήνες κάθε φορά, έξι ομάδες ελκήθρων, επανδρωμένες από δύο στρατιώτες η καθεμία, περιπολούν μια περιοχή ίση σε έκταση με τη Βρετανία και τη Γαλλία μαζί. Κάθε περιπολία αποτελείται από μόλις δύο στρατιώτες και 11 έως 15 σκυλιά έλκηθρου της Γροιλανδίας.

Μαζί διασχίζουν για μήνες παγοκρηπίδες, παγετώνες και φιορδ, εξασφαλίζοντας τη συνεχή παρουσία της Δανίας στην Αρκτική. Η αποστολή τους επικεντρώνεται στην παρακολούθηση ξένης δραστηριότητας, στην υποστήριξη επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης και στην ενίσχυση του ελέγχου της Δανίας επί της περιοχής. Επιχειρούν σε συνθήκες, όπου τον χειμώνα ο ήλιος δεν ανατέλλει ποτέ και οι θερμοκρασίες μπορεί να φτάσουν τους -55 βαθμούς Κελσίου. Ένα λάθος είναι ικανό να αποβεί μοιραίο, καθώς οι στρατιώτες καλούνται να αντιμετωπίσουν πείνα, κρυοπαγήματα και απόλυτη απομόνωση.

Αν και αεροσκάφη ρίχνουν περιοδικά εφόδια σε απομακρυσμένες αποθήκες, οι ομάδες περιπολίας περνούν συχνά μήνες χωρίς άμεση ανθρώπινη επαφή, επικοινωνώντας αποκλειστικά μέσω ασυρμάτου.

Οι στρατιώτες εκπαιδεύονται επί χρόνια στην αρκτική επιβίωση, την πλοήγηση, τη σκοποβολή, την επείγουσα ιατρική και ακόμη και στη βασική κτηνιατρική φροντίδα. Μόνο ελάχιστοι πληρούν τα αυστηρά κριτήρια, γεγονός που καθιστά τη μονάδα μία από τις πιο επίλεκτες εντός των Ενόπλων Δυνάμεων της Δανίας.

Η ιστορία ξεκινά εν μέσω του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Η ιστορία της μονάδας ξεκινά το καλοκαίρι του 1941, όταν ιδρύθηκε ως Περιπολία Ελκήθρων Βορειοανατολικής Γροιλανδίας, εν μέσω Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Αποστολή της ήταν η συλλογή μετεωρολογικών δεδομένων, κρίσιμων για τον στρατιωτικό σχεδιασμό στην Ευρώπη. Η Γροιλανδία αποτελούσε τότε πεδίο ανταγωνισμού, καθώς οι Ναζί είχαν δημιουργήσει μυστικούς μετεωρολογικούς σταθμούς για την υποστήριξη των υποβρυχιακών τους επιχειρήσεων.

Ο συγγραφέας Πίτερ Χάρμσεν έχει περιγράψει τη Γροιλανδία ως την «κουζίνα του καιρού», απ’ όπου παράγονταν τα καιρικά συστήματα που επηρέαζαν την Ευρώπη. Πριν από τη δημιουργία της Sirius, ο εντοπισμός των γερμανικών σταθμών ήταν σχεδόν αδύνατος, λόγω της περιορισμένης ορατότητας, του παγετού και της αδυναμίας πλοίων και αεροσκαφών να επιχειρήσουν αποτελεσματικά.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, τα έλκηθρα με σκυλιά απέδειξαν την αξία τους. Το 1943, μέλη της μονάδας εντόπισαν γερμανική παρουσία στο νησί Σάμπιν, γεγονός που οδήγησε σε ένοπλη σύγκρουση. Ο Δανός περιπολάρχης Έλι Κνούτσεν σκοτώθηκε, αποτελώντας την πρώτη απώλεια της μονάδας. Μετά τον πόλεμο, η μονάδα διαλύθηκε προσωρινά, αλλά συστήθηκε εκ νέου το 1950, στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου και των ανησυχιών για σοβιετική δραστηριότητα στην Αρκτική. Έκτοτε, μετονομάστηκε σε «Sirius Dog Sled Patrol» -από τον Σείριο, το φωτεινότερο άστρο του νυχτερινού ουρανού.

Εκεί που δεν φτάνουν άρματα και snowmobiles

Σήμερα, παρά την εποχή των δορυφόρων, των drones και των τεχνολογιών Tεχνητής Nοημοσύνης, η Sirius παραμένει η πρώτη γραμμή άμυνας στη βόρεια Γροιλανδία, παρά την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Οι στρατιώτες βασίζονται στους σκύλους τους, οι οποίοι λειτουργούν ταυτόχρονα ως μέσο μεταφοράς και σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, χάρη στην οξεία όσφρηση και το χαρακτηριστικό προειδοποιητικό τους γρύλισμα απέναντι σε πολικές αρκούδες ή εχθρική παρουσία. Τα σκυλιά μπορούν να κινούνται μέσα σε συνθήκες απόλυτου «λευκού σκοταδιού» και να διασχίζουν εδάφη, όπου τα snowmobiles και τα στρατιωτικά οχήματα ακινητοποιούνται.

Ο Δανός πρώην υποναύαρχος Τόρμπεν Όρτινγκ Γιόργκενσεν χαρακτήρισε τα πρόσφατα σχόλια του Τραμπ «ανόητη προσβολή», τονίζοντας ότι η χρήση ελκήθρων αποτελεί προϊόν αιώνων προσαρμογής στις ακραίες συνθήκες της Αρκτικής. Όπως δήλωσε, «αν κάποιος νομίζει ότι μπορεί απλώς να καταλάβει τη Γροιλανδία χωρίς γνώση του περιβάλλοντος, θα οδηγηθεί σε καταστροφή».

Καθώς η τήξη των πάγων μετατρέπει την Αρκτική σε πεδίο ανταγωνισμού για ορυκτούς πόρους και νέες θαλάσσιες οδούς, η Δανία ανακοίνωσε πρόσφατα ένα νέο στρατιωτικό πακέτο για την ενίσχυση της άμυνας της Γροιλανδίας. Ωστόσο, στο παγωμένο και απροσπέλαστο βόρειο τμήμα του νησιού, οι άνδρες και τα σκυλιά της Sirius παραμένουν ο ακρογωνιαίος λίθος της ασφάλειας.

Και αν ο Ντόναλντ Τραμπ εννοεί σοβαρά τις απειλές του, οι «σκύλοι του πολέμου» της Γροιλανδίας θα είναι εκεί, έτοιμοι να τον περιμένουν…

