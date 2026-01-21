Τρεις άνδρες, οι οποίοι φέρονται να παρήγαγαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών σε απομονωμένη περιοχή, συνελήφθησαν από τις πολωνικές αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες χρησιμοποιούσαν μάσκες προστασίας από χημικές αναθυμιάσεις, σε μια επιχείρηση που παραπέμπει στην τηλεοπτική σειρά «Breaking Bad».

Κατά τον έλεγχο, οι ουσίες ταυτοποιήθηκαν ως «κρύσταλλα», σε υγρή και κρυσταλλική μορφή. Συνολικά κατασχέθηκαν σχεδόν 720 κιλά ναρκωτικών, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 720.000 δόσεις για διακίνηση. Η αξία τους στη μαύρη αγορά εκτιμάται σε περίπου 36 εκατομμύρια ζλότι, δηλαδή περίπου 8,5 εκατομμύρια ευρώ.

Κατά την έρευνα στην κατοικία ενός εκ των συλληφθέντων εντοπίστηκε παράνομος οπλισμός και πυρομαχικά. Σε αντίθεση με την τηλεοπτική σειρά, η υπόθεση έχει άλλη κατάληξη: όλοι οι συλληφθέντες προφυλακίστηκαν και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παραγωγή μεγάλης ποσότητας ψυχοτρόπων ουσιών, ενώ σε έναν εξ αυτών προστέθηκε κατηγορία παράνομης κατοχής όπλου κρότου και πυρομαχικών χωρίς άδεια.

