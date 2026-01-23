Με βασικό «αγκάθι» το εδαφικό ζήτημα, Ουκρανοί, Αμερικανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές συναντώνται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο πλαίσιο τριμερών συνομιλιών για την Ουκρανία. Πρόκειται για την πρώτη κοινή συνάντηση των τριών χωρών από την έναρξη του πολέμου, πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, με το Ντονμπάς να δεσπόζει στην ατζέντα.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι Ρώσοι αξιωματούχοι θα παραστούν στις συνομιλίες μετά από συνάντηση μεταξύ του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και των Αμερικανών απεσταλμένων στη Μόσχα.

Η Ρωσία χαρακτήρισε αυτές τις συνομιλίες ως «χρήσιμες από κάθε άποψη», αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία μέχρι να επιλυθούν τα εδαφικά ζητήματα.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα ότι οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι θα είναι «ένα βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου».

Της διαπραγματευτικής ομάδας της Ρωσίας θα ηγηθεί ο αρχηγός των στρατιωτικών πληροφοριών της GRU, ναύαρχος Ιγκόρ Κοστιούκοφ, ο οποίος είναι κορυφαίος κατάσκοπος στη Ρωσία, που συμμετείχε στις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης πέρυσι, αλλά δεν έχει ηγηθεί της δημόσιας διαδικασίας στο παρελθόν.

Η Ουκρανία από την πλευρά της στέλνει τους κορυφαίους διαπραγματευτές της – ένα μείγμα πολιτών, διπλωματών και αξιωματούχων ασφαλείας, ενώ οι ΗΠΑ εκπροσωπούνται από το συνηθισμένο δίδυμο των Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, και ένα νέο πρόσωπο, τον σύμβουλο του Λευκού Οίκου Τζος Γκρούνμπαουμ.

Ουσακόφ: Χωρίς επίλυση του εδαφικού δεν υπάρχει ελπίδα διευθέτησης

Ο βοηθός του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε ότι οι συνομιλίες στη συνάντηση των αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ στη Μόχα το βράδυ της Πέμπτης ήταν «ουσιαστικές, εποικοδομητικές και πολύ ειλικρινείς», αλλά επανέλαβε ότι οποιαδήποτε συμφωνία για διαρκή ειρήνη δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την επίλυση εδαφικών ζητημάτων.

«Μέχρι να επιτευχθεί αυτό, η Ρωσία θα συνεχίσει να επιδιώκει με συνέπεια τους στόχους της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», δήλωσε.

Ο Ουσακόφ πρόσθεσε ότι ο Πούτιν τόνισε ότι η Ρωσία «ενδιαφέρεται ειλικρινά» για μια διπλωματική λύση.

«Χωρίς την επίλυση του εδαφικού ζητήματος σύμφωνα με τη φόρμουλα που συμφωνήθηκε στο Άνκορατζ, δεν υπάρχει ελπίδα επίτευξης μακροπρόθεσμης διευθέτησης», είπε, αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα πέρυσι.

Ο Γουίτκοφ δήλωσε πέρυσι ότι η Ρωσία είχε συμφωνήσει να επιτρέψει στις ΗΠΑ και την Ευρώπη να δώσουν στην Ουκρανία «ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ζελένσκι: «Κλειδί» το ζήτημα του Ντονμπάς

Μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ στο Νταβός, ο Ζελένσκι κατέστησε επίσης σαφές ότι το μελλοντικό καθεστώς των εδαφών στην ανατολική Ουκρανία παρέμεινε ένα άλυτο ζήτημα ενόψει των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι.

«Όλα έχουν να κάνουν με τη γη. Αυτό είναι το ζήτημα που δεν έχει ακόμη λυθεί», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους στο Νταβός, προσθέτοντας ότι «οι Ρώσοι πρέπει να είναι έτοιμοι για συμβιβασμούς, όχι μόνο η Ουκρανία».

«Το ζήτημα του Ντονμπάς είναι κλειδί. Θα συζητηθεί όπως και ο τρόπος με τον οποίο το βλέπουν οι τρεις πλευρές», δήλωσε την Παρασκευή στους δημοσιογράφους.

Πρόσθεσε ότι θεωρεί τις συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι ως «ένα βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου, αλλά όπως είπε, μπορούν να συμβούν διαφορετικά πράγματα».

Σε συνομιλία του με τους δημοσιογράφους ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η πρόταση της Μόσχας για την χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την ανοικοδόμηση δικών της εδαφών, κυρίως της περιοχής του Κουρσκ, είναι «βλακείες» και πρόσθεσε ότι το Κίεβο θα αγωνιστεί για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει όλα τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει την ανάκαμψη της ίδιας της Ουκρανίας.

Απαίτηση της Ρωσίας το 25% του Ντόνετσκ

Το εδαφικό ζήτημα περιλαμβάνει περιλαμβάνουν την απαίτηση της Ρωσίας να παραδώσει η Ουκρανία το 25% της περιοχής του Ντόνετσκ που εξακολουθεί να ελέγχει το Κίεβο, αναφέρει το BBC.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι ένα σχέδιο 20 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου ήταν έτοιμο κατά 90% και ότι η θέση της Ουκρανίας στο Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία, ήταν διαφορετική από εκείνη της Ρωσίας.

Ο ουκρανός πρόεδρος είχε αποδεχθεί να αποσύρει τα στρατεύματα έως και 40 χιλιόμετρα (25 μίλια) από την περιοχή, προκειμένου να δημιουργήσει μια οικονομική ζώνη στο Ντονμπάς, εάν η Ρωσία κάνει το ίδιο.

Οι ΗΠΑ από την πλευρά τους προτείνουν μια αποστρατιωτικοποιημένη και ελεύθερη οικονομική ζώνηστο Ντονμπάς με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο. Αναφορικά με αυτή την πρόταση, ο Ζελένσκι δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Νταβός ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Τραμπ σχετικά με τις μελλοντικές εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ για την Ουκρανία σε περίπτωση συμφωνίας.

