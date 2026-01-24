Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών στη Νέα Υόρκη, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε κτίριο 17 ορόφων στο Μπρονξ και επεκτάθηκε στα δύο ανώτερα επίπεδα, επηρεάζοντας πολλά διαμερίσματα. Η αιτία δεν έχει προσδιοριστεί επίσημα, ωστόσο σύμφωνα με αναφορές, προηγήθηκε έκρηξη από διαρροή υγραερίου.

BREAKING: Explosion reported at high-rise building in The Bronx, New York, with reports of people hanging from windows. pic.twitter.com/dMnv2MGOi2 January 24, 2026

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης, πρόκειται για πολύ σοβαρό περιστατικό, με περισσότερα από 200 μέλη της να επιχειρούν για την κατάσβεσή της. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η αιτία που προκάλεσε τη φωτιά, ενώ παραμένει ασαφές αν υπάρχουν τραυματισμοί. Κάποιοι μάρτυρες, πάντως, ανέφεραν πως είδαν κατοίκους να κρέμονται από τα παράθυρα.

FDNY responds to blaze engulfing several upper floors after suspected gas explosion in The Bronx, New York. Casualties include deaths and injuries amid ongoing rescue ops. #Bronx #NYC_Fire pic.twitter.com/DOt7fNVpoB — GeoTechWar (@geotechwar) January 24, 2026

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τις φλόγες να τυλίγουν μέρος των ανώτερων ορόφων του κτιρίου, με πυκνούς καπνούς να είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση.

A Bronx high-rise was engulfed in flames following a reported gas explosion, leaving at least two dead and several critically injured.



Follow: https://t.co/0EMmcJs6DL pic.twitter.com/d52P7u3TYI January 24, 2026

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για την κατάσταση των ενοίκων και τις ζημιές που προκλήθηκαν.

protothema.gr