Ο άλλοτε υποψήφιος για την προεδρία του Ελ Σαλβαδόρ Νόρμαν Κιχάνο, που έχει καταδικαστεί να εκτίσει 13 χρόνια κάθειρξης επειδή δωροδόκησε συμμορίες, έφθασε χθες Δευτέρα στη χώρα της κεντρικής Αμερικής για να αρχίσει να εκτίει την ποινή του αφού εκδόθηκε από τις αρχές των ΗΠΑ, ανέφερε η εισαγγελία.

Ο Νόρμαν Κιχάνο, 79 ετών, είχε καταδικαστεί ερήμην τον Απρίλιο του 2024 στη δίκη με την κατηγορία πως έδωσε 100.000 δολάρια σε συμμορίες για να εξαγοράσει ψήφους.

Τότε δήμαρχος στην πρωτεύουσα Σαν Σαλβαδόρ, είχε θέσει υποψηφιότητα, χωρίς επιτυχία, στις προεδρικές εκλογές του 2014 με τα χρώματα της Δημοκρατικής Εθνικιστικής Συμμαχίας (ARENA, δεξιά). Έγινε πάντως κατόπιν πρόεδρος του Κογκρέσου.

Αφού έχασε τη νομική ασυλία του το 2021, η δικαιοσύνη τον κατηγόρησε ότι κατέβαλε 50.000 δολάρια στη συμμορία Mara Salvatrucha (MS-13) και από 25.000 δολάρια στην καθεμιά από τις δυο φράξιες της Barrio 18. Κι οι δυο συμμορίες έχουν ανακηρυχτεί «τρομοκρατικές» οργανώσεις από τη σημερινή κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Κατά δημοσιεύματα του Τύπου, ο κ. Κιχάνο συνελήφθη τον Μάρτιο του 2025 στις ΗΠΑ, όπου είχε καταφύγει.

Η εισαγγελία δημοσιοποίησε χθες μέσω X βίντεο στο οποίο εικονίζεται συνοδευόμενος από αμερικανούς πράκτορες καθώς μεταφέρεται αεροπορικώς στο Σαλβαδόρ, κατόπιν με χειροπέδες σε όχημα της αστυνομίας, αφού του επιδίδεται ειδοποίηση για την καταδίκη του.

Πρόκειται για «μήνυμα σε όλους όσοι προσπαθούν να ξεφύγουν από τη δικαιοσύνη», αποφάνθηκε μέσω X ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε , αναφερόμενος σε αυτόν που, ως πρόεδρος του Κογκρέσου τότε, του παρέδωσε την προεδρική κορδέλα το 2019.

Έχουν υπάρξει επίσης κατηγορίες για φερόμενες συμφωνίες με συμμορίες που έκλεισαν μέλη της κυβέρνησης Μπουκέλε–και για λογαριασμό του–αλλά ο αρχηγός του κράτους τις διαψεύδει κατηγορηματικά.

Από τον Μάρτιο του 2022, ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε διεξάγει «πόλεμο» εναντίον των συμμοριών έχοντας κηρύξει καθεστώς εκτάκτου ανάγκης, που επιτρέπει ιδίως συλλήψεις δίχως εντάλματα. Πάνω από 90.000 άνθρωποι συνελήφθησαν έκτοτε, από τους οποίους όμως 8.000 αφέθηκαν ελεύθεροι αφού διαπιστώθηκε η αθωότητά τους, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.

Ο «πόλεμος» αυτός μείωσε την εγκληματικότητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα στη χώρα, όμως πολλοί καταγγέλλουν αυθαίρετες συλλήψεις και βασανιστήρια στις φυλακές, μεταξύ άλλων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σύμφωνα με την οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Socorro Jurídico Humanitario, τουλάχιστον 470 άνθρωποι έχουν πεθάνει στις φυλακές αφότου επιβλήθηκε το καθεστώς εξαίρεσης.

protothema.gr