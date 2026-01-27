Η αριστερή κυβέρνηση της Ισπανίας θα εγκρίνει την Τρίτη ένα διάταγμα μέσω του οποίου θα νομιμοποιήσει 500.000 μετανάστες χωρίς έγγραφα, δήλωσε η Υπουργός Μετανάστευσης, σηματοδοτώντας την πιο πρόσφατη απομάκρυνση της χώρας από τις αυστηρότερες πολιτικές που εφαρμόζονται αλλού στην Ευρώπη.

Η Έλμα Σάιθ δήλωσε στη δημόσια ραδιοτηλεόραση RTVE ότι οι δικαιούχοι θα μπορούν να εργάζονται «σε οποιονδήποτε τομέα, σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας» και αναφέρθηκε «στο θετικό αντίκτυπο» της μετανάστευσης.

«Μιλάμε για εκτιμήσεις. Πιθανότατα ο αριθμός θα κυμαίνεται γύρω στο μισό εκατομμύριο ανθρώπους», πρόσθεσε, λέγοντας ότι η κυβέρνηση «αναγνωρίζει και αποκαθιστά την αξιοπρέπεια» ανθρώπων που βρίσκονται ήδη στην Ισπανία.

Πηγές από το Υπουργείο της ανέφεραν ότι το μέτρο θα αφορά όσους ζουν στην Ισπανία για τουλάχιστον πέντε μήνες και έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η νομιμοποίηση θα περιλαμβάνει επίσης τα παιδιά των αιτούντων που ζουν ήδη στην Ισπανία, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα ανοίξει τον Απρίλιο και θα διαρκέσει έως τα τέλη Ιουνίου, δήλωσε η Σάιθ.

Το διάταγμα δεν θα χρειαστεί να εγκριθεί από το κοινοβούλιο, όπου ο κυβερνητικός συνασπισμός υπό τους Σοσιαλιστές δεν διαθέτει πλειοψηφία.

Ο σοσιαλιστής Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δηλώνει ότι η Ισπανία χρειάζεται τη μετανάστευση για να καλύψει τα κενά στην αγορά εργασίας και να αντιμετωπίσει τη γήρανση του πληθυσμού, η οποία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις συντάξεις και το κοινωνικό κράτος.

Η πιο ανοιχτή στάση της κυβέρνησής του απέναντι στη μετανάστευση έρχεται σε έντονη αντίθεση με μια τάση που έχει δει ακροδεξιά κόμματα, τα οποία κάνουν εκστρατεία με αντιμεταναστευτικές πλατφόρμες, να κερδίζουν έδαφος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ισπανία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μεταναστευτικής κρίσης της ηπείρου, με δεκάδες χιλιάδες παράτυπες αφίξεις να καταγράφονται στα Κανάρια Νησιά, στα ανοικτά της βορειοδυτικής Αφρικής.

Οι παράτυπες αφίξεις μεταναστών στην Ισπανία μειώθηκαν κατά περισσότερο από 40% το 2025, κυρίως λόγω της απότομης πτώσης των ροών κατά μήκος της επικίνδυνης ατλαντικής διαδρομής από τη δυτική Αφρική προς τα Κανάρια Νησιά.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής, περισσότεροι από επτά εκατομμύρια αλλοδαποί ζουν στην Ισπανία, σε σύνολο πληθυσμού 49,4 εκατομμυρίων.

