Την ενσωμάτωση της δύναμης των 10.000 αστυνομικών της στο νέο σχήμα διακυβέρνησης της Γάζας, που θα υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, θέλει η Χαμάς, σε μια προσπάθεια να ενταχθεί στην Εθνική Επιτροπή Διακυβέρνησης της περιοχής (NCAG). Η κίνηση αυτή έρχεται ενώ η πολιτική διαδικασία για τον αφοπλισμό της παραμένει, ακόμα, σε αδιέξοδο.

Η κυβέρνηση της Χαμάς στη Γάζα, σε επιστολή προς το προσωπικό της, κάλεσε τους 40.000 υπαλλήλους και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της να συνεργαστούν με την Εθνική Επιτροπή Διακυβέρνησης της Γάζας (NCAG), διαβεβαιώνοντάς τους ότι πραγματοποιεί όλες τις απαιτούμενες κινήσεις για την ένταξή τους στη νέα κυβέρνηση. Όπως ανέφεραν πηγές που είναι εξοικειωμένες με την υπόθεση, η Χαμάς σχεδιάζει να ενσωματώσει τους περίπου 10.000 αστυνομικούς της σε αυτήν τη νέα διακυβέρνηση. Οι αστυνομικοί αυτοί έχουν αναλάβει ήδη καθήκοντα στη Γάζα, καθώς η Χαμάς προσπαθεί να επαναφέρει τη δύναμή της στην περιοχή που ελέγχει.

Δεν είναι σαφές αν το Ισραήλ, το οποίο έχει απορρίψει κατηγορηματικά οποιαδήποτε συμμετοχή της Χαμάς στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας, θα συμφωνήσει με την ένταξη των πολιτικών και αστυνομικών εργαζόμενων στην NCAG.

Τα προβλήματα παραμένουν

Τα σχέδια της Χαμάς για την αστυνομική της δύναμη και τους πολιτικούς εργαζομένους δείχνουν πως παραμένουν οι σημαντικές διαφορές μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει με την εφαρμογή των σχεδίων του. Την περασμένη εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος διοργάνωσε μια τελετή υπογραφής στο Νταβός για τη δημιουργία του «Συμβουλίου Ειρήνης», το οποίο θα χρησιμεύσει ως μεταβατική διοίκηση για τη Γάζα και θα συντονίσει τη χρηματοδότηση για την ανασυγκρότηση της περιοχής. Το πλαίσιο περιλαμβάνει μια διάταξη που αποκλείει τη συμμετοχή «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων» στη διακυβέρνηση.

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χαζέμ Κάσεμ, δήλωσε στο Reuters ότι η οργάνωση είναι έτοιμη να παραδώσει τη διακυβέρνηση στην 15μελή NCAG και τον πρόεδρό της, Αλί Σάαθ, με άμεση ισχύ. Σημείωσε ότι η Χαμάς «έχει πλήρη εμπιστοσύνη πως η NCAG θα λειτουργήσει με βάση την αξιοποίηση των υπαλλήλων που έχουν προσόντα και την προστασία των δικαιωμάτων αυτών που εργάστηκαν την προηγούμενη περίοδο». Ωστόσο, η Χαμάς και ο Σάαθ δεν έχουν συναντηθεί ακόμη για να συζητήσουν τον τρόπο διακυβέρνησης.

Το θέμα του αφοπλισμού

Η κυβέρνηση Τραμπ επιθυμεί σφόδρα από τη Χαμάς να παραδώσει άμεσα τον βαρύ οπλισμό, με τα «προσωπικά όπλα να καταγράφονται και να αφαιρούνται ανά τομέα, καθώς η αστυνομία της NCAG θα είναι ικανή να εγγυηθεί την προσωπική ασφάλεια», σύμφωνα με έγγραφο που κυκλοφόρησε ο Λευκός Οίκος την περασμένη εβδομάδα. Αξιωματούχος της Ουάσινγκτον δήλωσε την Τρίτη ότι οι μαχητές της Χαμάς θα τύχουν κάποιας μορφής αμνηστίας.

Η Χαμάς εξακολουθεί να διαθέτει ρουκέτες (εκτιμώνται σε μερικές εκατοντάδες), καθώς και χιλιάδες ελαφρά όπλα, όπως τουφέκια. Η οργάνωση συμφώνησε πρόσφατα να συζητήσει την αποστρατιωτικοποίηση με άλλες παλαιστινιακές φατρίες και με μεσολαβητές, αν και δύο αξιωματούχοι της Χαμάς δήλωσαν στο Reuters ότι ούτε η Ουάσινγκτον ούτε οι μεσολαβητές παρουσίασαν μια αναλυτική ή συγκεκριμένη πρόταση που αυτή η διαδικασία θα προχωρήσει.

Σύμφωνα με έναν παλαιστινιακό αξιωματούχο που είναι κοντά στις συνομιλίες για την αποστρατιωτικοποίηση, οι ΗΠΑ προσέγγισαν τη Χαμάς για να εξετάσουν πιθανούς μηχανισμούς με τη συμμετοχή των Ισραήλ, Κατάρ, Αιγύπτου και Τουρκίας. «Η Χαμάς έχει μιλήσει για την πιθανότητα εξουδετέρωσης των όπλων, κάτι που θα μπορούσε να επιτευχθεί αν υπάρξει εκεχειρία, και είναι έτοιμη για μια μακροπρόθεσμη εκεχειρία — πέντε χρόνια ή λίγο περισσότερο», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ωστόσο, η Χαμάς πιστεύει ότι μια σοβαρή πολιτική διαπραγμάτευση για την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση πρέπει να ξεκινήσει, με τα όπλα και τους μαχητές να τελούν υπό την εξουσία του Κράτους της Παλαιστίνης.

