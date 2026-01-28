Επίθεση με ψεκασμό άγνωστης ουσίας δέχθηκε η αμερικανίδα βουλευτής Ιλχάν Ομάρ κατά τη διάρκεια δημόσιας συγκέντρωσης που διοργάνωνε στη Μινεάπολη, όταν άνδρας που φορούσε μαύρο μπουφάν την πλησίασε και της επιτέθηκε.

Το προσωπικό ασφαλείας τον ακινητοποίησε κάτω από τις επευφημίες του κοινού και του έδεσαν τα χέρια πίσω από την πλάτη.

Σε βίντεο από το συμβάν, ακούγεται κάποιος από το πλήθος να λέει: «Θεέ μου, της ψέκασε κάτι». Η Ομάρ συνέχισε τη δημόσια συγκέντρωση μετά την απομάκρυνση του άνδρα από την αίθουσα.

NEW — Rep. Ilhan Omar was just charged by a man at a town hall event in Minneapolis. Crowd says he "sprayed her" with something.



You can hear Omar demand to continue the town hall — and she's back to speaking now from the podium. pic.twitter.com/4OpSWHo0Z9 — Jay O'Brien (@jayobtv) January 28, 2026

Λίγο πριν από αυτό, όπως αναφέρει τo Associates Press, η Ομάρ ζήτησε την κατάργηση της ICE και την παραίτηση της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ. «Η ICE δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί», είπε.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επικρίνει συχνά τη βουλευτίνα και έχει εντείνει τις λεκτικές επιθέσεις εναντίον της τους τελευταίους μήνες, καθώς έχει στρέψει την προσοχή του στη Μινεάπολη.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο, την αποκάλεσε «σκουπίδι» και πρόσθεσε ότι «οι φίλοι της είναι σκουπίδια».

