Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ισχυρή αμερικανική ναυτική δύναμη κινείται προς το Ιράν, εκφράζοντας την προσδοκία πως η Τεχεράνη θα αποδεχθεί μια «δίκαιη και ισορροπημένη» συμφωνία, ώστε να αποφευχθεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων και η περαιτέρω κλιμάκωση.

Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι η αρμάδα, με επικεφαλής το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, κινείται με «μεγάλη ταχύτητα, με μεγάλη ισχύ, ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα», τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν μεγαλύτερο στόλο από αυτόν που στάλθηκε στη Βενεζουέλα.

Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι το Ιράν θα «έρθει στο τραπέζι» των διαπραγματεύσεων και θα επιτύχει μια συμφωνία που θα απαγορεύει τα πυρηνικά όπλα και θα είναι «καλή για όλα τα μέρη».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι ο χρόνος τελειώνει και επανέλαβε την έκκλησή του προς το Ιράν να επιδιώξει συμφωνία, υπενθυμίζοντας προηγούμενες στρατιωτικές ενέργειες που περιέγραψε ως «Επιχείρηση Midnight Hammer».

«Η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη! Μην αφήσετε να συμβεί αυτό ξανά» κατέληξε στην ανάρτησή του.