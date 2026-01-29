Ο 55χρονος Τσαρλς Βίκτορ Τόμσον εκτελέστηκε στο Τέξας, αποτελώντας τον πρώτο θανατοποινίτη που θανατώθηκε το 2026 στην πολιτεία.

Στον 55χρονο που είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τον φόνο πρώην φίλης του και του συντρόφου της, το 1998, χορηγήθηκε θανατηφόρο ενέσιμο διάλυμα στη φυλακή του Χάντσβιλ.

Το έγκλημα σημειώθηκε την 1η Μαΐου του 1998 όταν ο Τόμσον πήγε στο σπίτι της 39χρονης Ντενίζ Χέισλιπ μια ημέρα αφού είχαν τσακωθεί. Εκεί ο Τόμσον αρχικά πυροβόλησε αρκετές φορές τον 39χρονο Ντάρεν Κιθ Κέιν και στη συνέχεια έστρεψε τα πυρά του στην Χέισλιπ την οποία πυροβόλησε στο στόμα.

Ο Τόμσον καταδικάστηκε σε θάνατο τον Απρίλιο του 1999 αλλά το 2001, το Εφετείο ακύρωσε την ποινή αφού έκρινε ότι η Εισαγγελία της Κομητείας Χάρις χρησιμοποίησε αντισυνταγματικά έναν μυστικό ερευνητή για να συγκεντρώσει αποδεικτικά στοιχεία για τη δίκη. Ωστόσο και η νέα δίκη κατέληξε στην καταδίκη του Τόμσον σε θάνατο το 2005.

Λίγες μέρες αργότερα, όμως, ο Τόμσον δραπέτευσε από τη φυλακή χρησιμοποιώντας κλεμμένα ρούχα και πλαστή ταυτότητα για να περάσει από τους φρουρούς αλλά τελικά συνελήφθη έξω από ένα κατάστημα ποτών στη Λουιζιάνα μετά από τριήμερο ανθρωποκυνηγητό.

Ο χάρτης των εκτελέσεων στις ΗΠΑ

Συνολικά, το 2025 στις ΗΠΑ έγιναν 47 εκτελέσεις, από τις περίπου 20 τον χρόνο εδώ και χονδρικά μια δεκαετία. Επρόκειτο για τον υψηλότερο αριθμό εκτελέσεων μετά τις 52 που είχαν καταγραφτεί το 2009.

Στην πλειονότητά τους (39) οι εκτελέσεις στις ΗΠΑ πέρυσι έγιναν με θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα. Άλλες πέντε έγιναν με πρόκληση ασφυξίας διά της εισπνοής αζώτου, μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα (νότια) το 2024 και συγκρίνεται από ειδικούς του ΟΗΕ με μορφή «βασανιστηρίου». Τρεις έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα· πριν από φέτος, η μέθοδος αυτή είχε να χρησιμοποιηθεί στις ΗΠΑ από το 2010.

Όπως σχεδόν κάθε χρόνο, η εφαρμογή της θανατικής ποινής ήταν γεωγραφικά συγκεντρωμένη πέρυσι: μόλις 11 πολιτείες, κυρίως στον Νότο, εκτέλεσαν θανατοποινίτες το 2025. Σε οκτώ από αυτές, απαγγέλθηκαν νέες θανατικές ποινές.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις -Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια – εφαρμόζεται μορατόριουμ στην εφαρμογή της βάσει αποφάσεων των κυβερνητών τους.

