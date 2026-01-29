Παράξενο παιχνίδι έπαιξε η μοίρα στον Δημήτρη Μαρωνίτη, έναν από τους επτά νεαρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στην τραγωδία στη Ρουμανία, καθώς είχε χάσει τον πατέρα του σε τροχαίο στον ίδιο δρόμο που έχασε και ίδιος τη ζωή του.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Star γυναίκες από την οικογένεια του άτυχου Δημήτρη ανέφεραν με σπαρακτικό τρόπο ότι είχε χάσει τον πατέρα του από όταν ήταν 12 ετών. Ο πατέρας του Δημήτρη ήταν επαγγελματίας οδηγός και σύμφωνα με όσα είπαν, είχε χάσει τη ζωή του με την νταλίκα στον ίδιο δρόμο ακριβώς.

«Το βανάκι το οδηγούσε κάποιος από την παρέα. Ο πατέρας είχε φύγει με την νταλίκα στον ίδιο δρόμο ακριβώς στη Ρουμανία. Το παιδί μεγάλωσε ορφανό από 12 χρονών. Ήταν μοναχοπαίδι. Ζούσε τα τελευταία χρόνια με τη μητέρα του στη Θεσσαλονίκη», όπως ανέφερε συγγενής του άτυχου 27χρονου, στην εκπομπή του Star.

«Η μάνα του ούτε να μιλήσει δεν μπορεί. Χάθηκε για πάντα το παιδί μας, ο λεβέντης μας. Έφυγε τόσο χαρούμενος για αυτό το παιχνίδι, ήταν κολλητοί από μικρά παιδιά με την παρέα του» είπε επίσης συγγενής του θύματος.

protothema.gr