Σοκ προκαλούν τα ηχητικά ντοκουμέντα από τις κλήσεις ανθρώπων που ζητούσαν βοήθεια από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς και οι εκκλήσεις γιατρών στο Κραν Μοντανά, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι τη νύχτα της φονικής πυρκαγιάς στο μπαρ Κοστελασιόν καταγράφηκαν περισσότερες από 170 κλήσεις προς την αστυνομία.

Ανήσυχοι αυτόπτες μάρτυρες, πανικόβλητα θύματα και επιφυλακτικοί διασώστες καλούσαν διαρκώς τον αριθμό έκτακτης ανάγκης, ζητώντας βοήθεια και μεταφέροντας κρίσιμες πληροφορίες. Η τραγωδία κατέληξε σε 40 νεκρούς και 116 τραυματίες.

«Νομίζω πως έχω καεί»

Χαρακτηριστική είναι η κλήση ενός από τους θαμνώνες του μπαρ, που ζητάει να σταλεί ασθενοφόρο στο σημείο.

«Παραλίγο να πεθάνω στο Κονστελασιόν. Νομίζω πως έχω καεί. Το Κονστελασιόν έχει καεί ολοκληρωτικά. Νομίζω ότι οι φίλοι μου είναι μέσα νεκροί, πρέπει να έχουν πεθάνει πολλοί άνθρωποι, στείλτε ασθενοφόρα».

Crans-Montana, gli audio delle richieste d'aiuto al numero d'emergenza diffusi da BfmTv. Quella notte dal Constellation ne giunsero 171 in un'ora e mezza. #ANSAhttps://t.co/czj2FNjsgq pic.twitter.com/mg6aEm2nWS January 30, 2026

Οι παρευρισκόμενοι ζητούσαν βοήθεια με κάθε τρόπο. Οι συνομιλίες αποτυπώνουν και τον αιφνιδιασμό των διασωστών που έφτασαν πρώτοι στο σημείο, αλλά και των γιατρών που κλήθηκαν να διαχειριστούν την κατάσταση.

Οι ηχητικές καταγραφές των απεγνωσμένων εκκλήσεων για βοήθεια φτάνουν την ημέρα που η εισαγγελία του Βαλαί παρέχει νομική βοήθεια στην Ιταλία: Οι εισαγγελείς της Ρώμης θα έχουν επιτέλους πρόσβαση στα έγγραφα της έρευνας. Συγκεκριμένα, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, έγιναν 171 κλήσεις στον αριθμό έκτακτης ανάγκης σε μιάμιση ώρα και οι ηχητικές καταγραφές αποτελούν πλέον μέρος του φακέλου έρευνας του εισαγγελέα της Σιόν.

Η αγωνία των συγγενών

ΚλείσιμοΌταν έγινε γνωστό ότι έχει υπάρξει πυρκαγιά στο Κονστελασιόν ανήσυχοι συγγενείς παίρνουν τηλέφωνο στις υπηρεσίες για να ζητήσουν πληροφορίες για το αν μεταξύ των θυμάτων είναι και τα δικά τους πρόσωπα.

Χαρακτηριστικό είναι ο ακόλουθος διάλογος:

Συγγενής: Υπάρχει πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά, η κόρη μου είναι εκεί, δεν έχουμε νέα της.

Τηλεφωνήτρια: Δεν μπορώ να σας δώσω πληροφορίες για την κόρη σας, αν βρίσκεται εκεί.

Συγγενής: Για πόσους ανθρώπους μιλάμε;

Τηλεφωνήτρια: Περίπου 100… λυπάμαι δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες.

protothema.gr