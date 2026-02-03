Ζημιές στο εμβληματικό μνημείο «Μητέρα Πατρίδα» στο Κίεβο προκάλεσε ρωσικό αεροπορικό πλήγμα, όπως ανακοίνωσε η ουκρανή υπουργός Πολιτισμού, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «συμβολική και κυνική», καθώς το μνημείο αποτελεί σύμβολο της νίκης επί του ναζισμού στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Οι Ρώσοι προκάλεσαν ζημιές στην αίθουσα της δόξας του Εθνικού Μουσείου Ιστορίας της Ουκρανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη βάση του μνημείου ‘Μητέρα Πατρίδα‘», ενός γιγάντιου αγάλματος γυναίκας που κρατάει σπαθί και ασπίδα, το οποίο βρίσκεται σε μια ιστορική τοποθεσία του Κιέβου, ανακοίνωσε η υπουργός Τετιάνα Μπερέζνα.

Kyiv's landmark "Motherland" buildings were even damaged in the blasts.



The National Museum of the History of Ukraine in World War II, at the foot of the "Motherland" monument, suffered broken windows. pic.twitter.com/rPiW84OQ6p February 3, 2026

