Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε λούνα παρκ στη Βραζιλία, όταν το περιστρεφόμενο παιχνίδι Super Gyro Tower παρουσίασε σοβαρή βλάβη και δεκάδες επιβάτες εγκλωβίστηκαν σε ύψος περίπου 60 μέτρων, αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρήσουν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού με σχοινιά.
Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή στην παραθαλάσσια πόλη Balneario Camboriu, ενώ στο παιχνίδι επέβαιναν τουρίστες και προσωπικό. Ο πύργος, ο οποίος μπορεί να μεταφέρει έως και 50 άτομα ανά διαδρομή και είχε τεθεί σε λειτουργία μόλις πριν από τρεις μήνες, σταμάτησε ξαφνικά να λειτουργεί ενώ βρισκόταν στον αέρα.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, το παιχνίδι αρχικά σταμάτησε να περιστρέφεται, άρχισε να κατεβαίνει αργά και στη συνέχεια τραντάχθηκε πριν ακινητοποιηθεί πλήρως.
Βίντεο σοκ από το λούνα παρκ: Εδεναν κόσμο με σχοινί για να τους κατεβάσουν
Οι επιβάτες έμειναν εγκλωβισμένοι για μεγάλο χρονικό διάστημα -περίπου 2 ώρες – χωρίς να έχουν επαρκή ενημέρωση καθώς οργανωνόταν η εκκένωση. Βίντεο από το σημείο δείχνουν τους ανθρώπους να αιωρούνται ψηλά πάνω από το πάρκο, ενώ συνεργεία έδεναν σχοινιά και εξοπλισμό ασφαλείας για να τους απεγκλωβίσουν. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν ένας-ένας, κατεβαίνοντας με σχοινιά χρησιμοποιώντας το σημείο πρόσβασης συντήρησης του πύργου.
Περίπου 40 άτομα απομακρύνθηκαν με αυτόν τον τρόπο, ενώ αργότερα έφτασε και όχημα με σκάλα για να επιταχυνθεί η διαδικασία.
Σύμφωνα με το λούνα παρκ, η βλάβη προκλήθηκε από διακοπή ρεύματος που ενεργοποίησε αυτόματα το σύστημα ασφαλείας. Όλοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με την υποστήριξη εκπαιδευμένων ομάδων ασφαλείας και το παιχνίδι τέθηκε εκτός λειτουργίας για συντήρηση.
Το Super Gyro Tower κάνει περίπου 300 διαδρομές την ημέρα, προσφέροντας πανοραμική θέα από ύψος σχεδόν 300 μέτρων.