Δριμεία επίθεση εξαπέλυσε ο Έλον Μασκ κατά του πρωθυπουργού της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, με αφορμή την πρόθεση της ισπανικής κυβέρνησης να περιορίσει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για νέους κάτω των 16 ετών.

Η αντίδραση του Μασκ ήρθε μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Σάντσεθ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι εξετάζει την απαγόρευση χρήσης social media από ανηλίκους, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας προστασίας των παιδιών από όσα χαρακτήρισε «τον ψηφιακό άγριο δυτικό κόσμο». Ο Ισπανός πρωθυπουργός έχει επίσης δεσμευθεί να ενισχύσει τη λογοδοσία των εταιρειών τεχνολογίας για επιβλαβές ή ακατάλληλο περιεχόμενο.

Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, ο Σάντσεθ επέκρινε τον Μασκ για τη χρήση του X να «ενισχύσει την παραπληροφόρηση» σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησής του την περασμένη εβδομάδα να νομιμοποιήσει 500.000 παράνομους μετανάστες και αιτούντες άσυλο, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος ο Νοτιοαφρικανός μεγιστάνας είναι μετανάστης.

«Ο βρώμικος Σάντσεθ είναι ένας τύραννος και προδότης του λαού της Ισπανίας» έγραψε αρχικά ο Μασκ συνοδεύοντας την ανάρτησή του με ένα emoji με κόπρανα.

Dirty Sánchez is a tyrant and traitor to the people of Spain 💩 https://t.co/B3oyHrBYpR — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2026

Δεν σταμάτησε, δε, εκεί, καθώς λίγο αργότερα έγραψε «ο Σάντσεθ είναι ο πραγματικός φασιστής απολυταρχικός».

Sánchez is the true fascist totalitarian https://t.co/b2U17fEwa7 February 3, 2026

Όπως μετέδωσε το Reuters, εκτός από την Ισπανία και η Ελλάδα είναι επίσης κοντά στο να ανακοινώσει παρόμοια απαγόρευση για παιδιά κάτω των 15 ετών.

Οι δύο χώρες φαίνεται ότι θα ακολουθήσουν το παράδειγμα χωρών όπως η Βρετανία και η Γαλλία στην υιοθέτηση πιο αυστηρής στάσης απέναντι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την Αυστραλία που τον Δεκέμβριο έγινε η πρώτη χώρα που απαγόρευσε την πρόσβαση σε τέτοιες πλατφόρμες σε παιδιά κάτω των 16 ετών.

protothema.gr