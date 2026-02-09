Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στο halftime show του Super Bowl LX με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny, χαρακτηρίζοντάς το «ένα από τα χειρότερα στην ιστορία» και υποστηρίζοντας ότι συνιστά «προσβολή για το μεγαλείο της Αμερικής».

«Το σόου του ημιχρόνου του Super Bowl είναι απολύτως φρικτό, ένα από τα χειρότερα ποτέ! Δεν έχει κανένα νόημα, είναι προσβολή για το μεγαλείο της Αμερικής και δεν αντιπροσωπεύει τα πρότυπα επιτυχίας, δημιουργικότητας ή αριστείας που έχουμε», έγραψε ο Τραμπ σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Truth Social λίγα λεπτά μετά το τέλος του σόου.

Οι καταγγελίες του αφορούσαν τη δισκογραφία του Bad Bunny, η οποία είναι αποκλειστικά στα ισπανικά, και τη χορογραφία που χαρακτήρισε «αηδιαστική». «Κανείς δεν καταλαβαίνει ούτε λέξη από αυτά που λέει αυτός ο τύπος, και ο χορός είναι αηδιαστικός, ειδικά για τα μικρά παιδιά που παρακολουθούν από όλες τις ΗΠΑ και από όλο τον κόσμο. Αυτό το «σόου» είναι απλώς ένα «χαστούκι» για τη χώρα μας», συνέχισε ο Τραμπ.

«Δεν υπάρχει τίποτα που να σε εμπνέει σε αυτό το χάος και, προσέξτε, θα λάβει εξαιρετικές κριτικές από τα Fake News Media, επειδή δεν έχουν ιδέα τι συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο», πρόσθεσε.

Η παράσταση του Bad Bunny περιλάμβανε μια σειρά αναφορών στην πατρίδα του καλλιτέχνη που έχει κερδίσει βραβείο Grammy, μεταφέροντας τη φυσική ομορφιά του Πουέρτο Ρίκο στο κέντρο του Levi’s Stadium.

Στο τέλος της παράστασης, ο Bad Bunny κράτησε ψηλά μια μπάλα ποδοσφαίρου με τη φράση «Μαζί είμαστε η Αμερική», ενώ στο παρασκήνιο, μια γιγαντοοθόνη έγραφε επίσης «Το μόνο πιο ισχυρό από το μίσος, είναι η αγάπη».

Ο Τραμπ τελείωσε την ανάρτησή του με μια τελευταία βολή προς τον «γελοίο νέο κανόνα Kickoff», τον οποίο είχε προηγουμένως αποκαλέσει βασικό μέρος του «sissy football».

Ο κανόνας έχει ως στόχο να προστατεύσει τους αθλητές από βίαιες μετωπικές συγκρούσεις, οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι οδηγούν σε εξουθενωτικές καταστάσεις όπως η χρόνια τραυματική εγκεφαλοπάθεια.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως επιβεβαιώσει ότι θα παρακολουθούσε το All-American Halftime Show του Turning Point USA, στο οποίο συμμετείχε ένα κουαρτέτο τραγουδιστών κάντρι και πρωταγωνιστούσε ο Kid Rock.

protothema.gr