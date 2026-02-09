Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία καταγράφηκαν το πρωί της Δευτέρας σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία όταν μασκοφόροι ληστές ανατίναξαν στη μέση του δρόμου ένα θωρακισμένο όχημα το οποίο είχαν μπλοκάρει με αυτοκίνητα τα οποία είχαν «πειράξει» για να δείχνουν ότι είναι δήθεν της αστυνομίας.

Στο βίντεο που μεταδίδουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης από τον αυτοκινητόδρομο 613 που συνδέει το Λέτσε με το Μπρίντεζι φαίνονται οι μασκοφόροι ληστές να έχουν κόψει τον δρόμο στο θωρακισμένο όχημα και στη συνέχεια να προκαλούν έκρηξη για να το διαρρήξουν.

Un furgone portavalori è stato assaltato sulla statale 613, la superstrada che collega Lecce a Brindisi, all'altezza di Tuturano. Ci sarebbe stato un conflitto a fuoco con i carabinieri. Non risulta che ci siano feriti. Nel video condiviso da Claudio Stefanazzi, deputato del… pic.twitter.com/F62VbFTLer February 9, 2026

Το θωρακισμένο όχημα ανήκε στην εταιρεία Battistolli της BTV.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης οι ληστές χρησιμοποίησαν αυτοκίνητα στα οποία είχαν βάλει ψεύτικους φάρους για να μοιάζουν με πολιτικά οχήματα της αστυνομίας.

Μετά τη ληστεία στη μέση του δρόμου, αστυνομικοί εντόπισαν το ένα από τα αυτοκίνητα, ένα Alfa Romeo, σε επαρχιακό δρόμο. Αν και το όχημα ήταν άδειο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν ένα κουκουλοφόρο άνδρα χωρίς όπλο, ενώ στη συνέχεια βρήκαν και έναν δεύτερο – επίσης κουκουλοφόρο – που προσπαθούσε να διαφύγει πεζός.

Σε μικρή απόσταση από το σημείο που έγιναν οι δύο συλλήψεις, οι αστυνομικοί εντόπισαν και ένα τζιπ για το οποίο εκτιμάται ότι προοριζόταν να αποτελέσει το όχημα διαφυγής των ληστών.

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση για τον εντοπισμό άλλων δύο εκ των ληστών χωρίς να αποκλείεται η ομάδα που έκανε το εντυπωσιακό χτύπημα να αποτελείται από περισσότερα από τέσσερα άτομα.

protothema.gr