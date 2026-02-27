Στη σύλληψη δύο προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται σε τέσσερις εμπρησμούς, οι οποίοι απασχόλησαν τις Αρχές τους τελευταίους μήνες, προχώρησε το ΤΑΕ Λεμεσός.

Πρόκειται για 28χρονο, ο οποίος τελούσε ήδη υπό κράτηση για τον εμπρησμό βιτρίνας πώλησης πολυτελών οχημάτων, καθώς και για ακόμη ένα πρόσωπο από τη Λευκωσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, οι ανακριτές εξασφάλισαν μαρτυρία που φέρεται να εμπλέκει τους δύο υπόπτους σε τέσσερις υποθέσεις εμπρησμού. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνεται και ο εμπρησμός πολυτελών αυτοκινήτων που ανήκουν σε γνωστό Ρώσο επιχειρηματία, φίλο του Σταύρος Δημοσθένους.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου η Αστυνομία θα ζητήσει την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους.