Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να εμποδίσει το άνοιγμα της Γέφυρας Γκόρντι Χάου (Gordie Howe), μιας νέας συνοριακής διέλευσης μεταξύ του Γουίνδσορ του Οντάριο και του Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν, μέχρι η Ουάσιγκτον να «αποζημιωθεί πλήρως για όλα» όσα έχει δώσει στην γειτονική της χώρα.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει το άνοιγμα της γέφυρας μέχρι οι ΗΠΑ «να αποζημιωθούν πλήρως για όλα όσα τους έχουμε δώσει», προσθέτοντας ότι ο Καναδάς πρέπει να φερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με «δίκαια και με σεβασμό».

Δεν είναι σαφές πώς ο Τραμπ θα μπορούσε να εμποδίσει το άνοιγμά της, αλλά ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν αμέσως, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. «Θα ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις ΑΜΕΣΩΣ. Με όλα όσα τους έχουμε δώσει, θα πρέπει να κατέχουμε, ίσως, τουλάχιστον το μισό αυτού του περιουσιακού στοιχείου», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Η διεθνής γέφυρα Γκόρντι Χάου αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2026 και βρίσκεται υπό κατασκευή από το 2018. Το έργο, ύψους 6,4 δισ. δολαρίων, χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Καναδά και θα διαθέτει έξι λωρίδες κυκλοφορίας, δρόμο για πεζούς και ποδηλάτες.

Tο Ινστιτούτο Διασυνοριακής Διέλευσης του Πανεπιστημίου του Γουίνδσορ εκτίμησε σε μελέτη του 2021 ότι η νέα διαδρομή θα εξοικονομήσει περίπου 850.000 ώρες ετησίως για τα φορτηγά, πράγμα που σημαίνει εξοικονόμηση δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι ο σύνδεση Γουίνδσορ-Ντιτρόιτ είναι η μεγαλύτερη εμπορική οδός μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά.

Οι σχέσεις ΗΠΑ- Καναδά

Τα σχόλια του Τραμπ έρχονται εν μέσω εντάσεων με τον Καναδά, βασικό εμπορικό εταίρο των ΗΠΑ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώνει τις επιθέσεις του προς τη χώρα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ έχει απειλήσει να επιβάλει δασμούς 100% σε καναδικά προϊόντα εάν η Οτάβα προχωρήσει σε εμπορική συμφωνία με την Κίνα.

Αντέδρασε επίσης στα σχόλια που έκανε ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, τα οποία θεωρήθηκαν ως έμμεση επίπληξη της εξωτερικής και οικονομικής πολιτικής του Τραμπ. Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ προειδοποίησε επίσης ότι θα μπορούσε να επιβάλει δασμούς 50% στα αεροσκάφη που κατασκευάζονται στον Καναδά και να ανακαλέσει την πιστοποίηση για τα νέα αεροσκάφη.

