Στιγμές τρόμου έζησαν οι επιβάτες πτήσης στη Νιγηρία την Τετάρτη όταν άκουσαν μια έκρηξη και στη συνέχεια είδαν έναν από τους κινητήρες του αεροπλάνου να έχει καταστραφεί.

Στο βίντεο που κατέγραψαν επιβάτες της πτήσης της εταιρείας Arik Air φαίνεται ο αριστερός κινητήρας να έχει καταστραφεί ενώ το αεροπλάνο ήταν εν πτήσει από το Λάγος στο Πορτ Χάρκορτ.

Passengers kept their cool despite the dramatic visuals from the cabin when the left engine (CFM56-7B20) of Arik Air Boeing 737-700 (Regd. 5N-MJF) failed while losing a portion of the inlet cowl.



February 11, 2026

Λόγω της εξέλιξης αυτής, ο πιλότος υποχρεώθηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο Μπενίν ενώ όπως έγινε γνωστό δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός ανάμεσα στους συνολικά 80 επιβάτες.

Επιβάτες του αεροπλάνου περιέγραψαν ότι άκουσαν έναν δυνατό κρότο από την αριστερή πλευρά του αεροπλάνου κατά την κάθοδο, με την Επιτροπή Διερεύνησης Ασφάλειας Πτήσεων της Νιγηρίας να ανακοινώνει ότι ξεκίνησε έρευνα για ό,τι συνέβη στην πτήση.

Arik Air Boeing 737-7GL makes an emergency landing in Nigeria after an uncontained engine failure while flying from Lagos to Port Harcourt International Airport, Nigeria.



Photos circulating on social media show significant damage to the aircraft's left engine.



February 11, 2026

