Στιγμές τρόμου έζησαν οι επιβάτες πτήσης στη Νιγηρία την Τετάρτη όταν άκουσαν μια έκρηξη και στη συνέχεια είδαν έναν από τους κινητήρες του αεροπλάνου να έχει καταστραφεί.
Στο βίντεο που κατέγραψαν επιβάτες της πτήσης της εταιρείας Arik Air φαίνεται ο αριστερός κινητήρας να έχει καταστραφεί ενώ το αεροπλάνο ήταν εν πτήσει από το Λάγος στο Πορτ Χάρκορτ.
Λόγω της εξέλιξης αυτής, ο πιλότος υποχρεώθηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο Μπενίν ενώ όπως έγινε γνωστό δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός ανάμεσα στους συνολικά 80 επιβάτες.
Επιβάτες του αεροπλάνου περιέγραψαν ότι άκουσαν έναν δυνατό κρότο από την αριστερή πλευρά του αεροπλάνου κατά την κάθοδο, με την Επιτροπή Διερεύνησης Ασφάλειας Πτήσεων της Νιγηρίας να ανακοινώνει ότι ξεκίνησε έρευνα για ό,τι συνέβη στην πτήση.