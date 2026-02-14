Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο στρατιωτικών επιχειρήσεων διάρκειας εβδομάδων κατά του Ιράν, εφόσον ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δώσει σχετική εντολή, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters.

Το ενδεχόμενο αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πολύ σοβαρότερη σύγκρουση από αυτές που έχουν παρατηρηθεί μέχρι σήμερα μεταξύ των δύο χωρών.

Η αποκάλυψη των αξιωματούχων, οι οποίοι ζήτησαν να διατηρήσουν ανωνυμία λόγω της ευαίσθητης φύσης του σχεδιασμού, αυξάνει το διακύβευμα για τη διπλωματία που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Οι Αμερικανοί και Ιρανοί διπλωμάτες πραγματοποίησαν συνομιλίες την περασμένη εβδομάδα στο Ομάν (και θα τις επαναλάβουν την προσεχή Τρίτη στη Γενεύη), προσπαθώντας να αναβιώσουν τη διπλωματία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, μετά τη συγκέντρωση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή, που ενέτεινε τους φόβους για νέες στρατιωτικές ενέργειες.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν την Παρασκευή ότι το Πεντάγωνο αποστέλλει ένα ακόμη αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή (το Gerald Ford), προσθέτοντας χιλιάδες στρατιώτες, μαχητικά αεροσκάφη, καταδρομικά με καθοδηγούμενους πυραύλους και άλλες δυνάμεις πυρός ικανές να διεξάγουν επιθέσεις και να αμύνονται εναντίον τους.

Ο Τραμπ, μιλώντας την Παρασκευή σε Αμερικανούς στρατιώτες σε στρατόπεδο στη Βόρεια Καρολίνα, δήλωσε ότι «ήταν δύσκολο να γίνει συμφωνία» με το Ιράν. «Μερικές φορές πρέπει να υπάρχει φόβος. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που πραγματικά θα φέρει την κατάσταση υπό έλεγχο», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σχολιάζοντας τις προετοιμασίες για μια ενδεχόμενη παρατεταμένη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι δήλωσε: «Ο πρόεδρος Τραμπ έχει όλες τις επιλογές στο τραπέζι όσον αφορά το Ιράν». «Ακούει διάφορες απόψεις για κάθε ζήτημα, αλλά παίρνει την τελική απόφαση με βάση το τι είναι καλύτερο για τη χώρα μας και την εθνική ασφάλεια», πρόσθεσε η Κέλι. Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να κάνει σχόλια επί του θέματος.

Οι ΗΠΑ είχαν στείλει δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή πέρυσι, όταν πραγματοποίησαν επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ωστόσο, η επιχείρηση «Midnight Hammer» τον Ιούνιο ήταν ουσιαστικά μια μοναδική επίθεση από τις ΗΠΑ, με βομβαρδιστικά να πετούν από τις ΗΠΑ για να χτυπήσουν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Το Ιράν πραγματοποίησε μια πολύ περιορισμένη αντεπίθεση σε αμερικανική βάση στο Κατάρ.

Αυξημένο το ρίσκο

Η προετοιμασία που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη φορά είναι πιο σύνθετη, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Σε μια παρατεταμένη εκστρατεία, ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να πλήξει ιρανικές κρατικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, και όχι μόνο πυρηνική υποδομή, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους, που αρνήθηκε να παρέχει συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Οι ειδικοί λένε ότι οι κίνδυνοι για τις αμερικανικές δυνάμεις θα ήταν πολύ μεγαλύτεροι σε μια τέτοια επιχείρηση κατά του Ιράν, το οποίο διαθέτει ένα ισχυρό οπλοστάσιο πυραύλων. Η αντεπίθεση του Ιράν αυξάνει επίσης τον κίνδυνο περιφερειακής σύγκρουσης, καθώς έχει απειλήσει να χτυπήσει βάσεις σε χώρες – συμμάχους.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ αναμένουν πλήρη αντεπίθεση από το Ιράν, που θα οδηγήσει σε ανταλλαγή χτυπημάτων και αντίποινα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το Λευκό Οίκο και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τους κινδύνους αντεπίθεσης ή περιφερειακής σύγκρουσης.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει να βομβαρδίσει το Ιράν λόγω του πυρηνικού και βαλλιστικού του προγράμματος και της καταστολής της εσωτερικής αντιπολίτευσης. Την Πέμπτη προειδοποίησε ότι η εναλλακτική λύση σε μια διπλωματική συμφωνία θα «είναι πολύ τραυματική, πολύ τραυματική».

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έχουν προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση επιθέσεων σε ιρανικό έδαφος, θα μπορούσαν να αντεπιτεθούν σε οποιαδήποτε αμερικανική στρατιωτική βάση στην ευρύτερη περιοχή.

Οι ΗΠΑ διατηρούν βάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένων στην Ιορδανία, το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Τουρκία.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Τραμπ την Τετάρτη στην Ουάσιγκτον και δήλωσε ότι αν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, «πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι ζωτικής σημασίας για το Ισραήλ».

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμο να συζητήσει περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων, αλλά έχει αποκλείσει τη σύνδεση του θέματος με τους πυραύλους.

