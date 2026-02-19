Τρόμος επικράτησαν στο θέρετρο Κουρμάγιερ στην Ιταλία μετά από χιονοστιβάδα, η οποία παρέσυρε τους σκιέρ.

Στο βίντεο οικογένειας βρετανών, φαίνεται μια ομάδα σκιέρ να δείχνει το χιόνι που πλησιάζει, ενώ μια γυναίκα ακούγεται να λέει «Ω, Θεέ μου!».

Όπως είπε στο BBC η Σιομπάν Χάλφορντ από το Έσεξ που κατέγραψε τις εικόνες, η ίδια και η οικογένειά της στεκόταν στην ουρά περιμένοντας το τελεφερίκ.

Στο βίντεο ακούγονται κάποιοι να φωνάζουν «ηρεμήστε, είναι απλά πούδρα» ενώ με τα παιδιά να κλαίνε πανικόβλητα, η γυναίκα από τη Βρετανία προσπάθησε να τα καθησυχάσει λέγοντας τους επανειλημμένως «ηρεμήστε, πάρτε ανάσα».

Περιγράφοντας τι συνέβη, η κυρία Χάλφορντ είπε στο BBC ότι «πολλοί άνθρωποι άρχισαν να δείχνουν πίσω μας για να επισημάνουν ότι υπήρχε χιονοστιβάδα στην κοιλάδα πίσω μας. Στην αρχή ήταν μαγευτικό, ήταν προφανώς απίστευτο να το βλέπεις στη πραγματική ζωή. Και τότε, ξαφνικά, το σύννεφο, το χιόνι από την κατάρρευση της χιονοστιβάδας, πλησίαζε όλο και πιο κοντά. Τότε, ξαφνικά, όλοι συνειδητοποίησαν ότι θα μας χτυπούσε. Και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, κυριολεκτικά μας κατάπιε όλους. Ήμασταν περιτριγυρισμένοι από παιδιά της σχολής σκι που φώναζαν και έκλαιγαν. Η κουνιάδα μου ήταν πολύ ταραγμένη, έκλαιγε».

Απαντώντας, δε, σε όσους αναρωτήθηκαν γιατί έμειναν εκεί όταν έπεσε η χιονοστιβάδα, είπε «δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι συνειδητοποίησαν ότι ήμασταν στην ουρά για το λιφτ. Δεν υπήρχε πραγματικά κανένα μέρος για να πάμε. Έτσι, το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε, όπως ακούγεται στο βίντεο, ήταν να ακούσουμε τον πατέρα μου να λέει “πέστε κάτω”, γιατί δεν ξέραμε τι ήταν αυτό που ερχόταν προς το μέρος μας. Ήταν αρκετά καταστροφικό. Φορούσαμε μπότες σκι και σκι. Δεν υπήρχε πουθενά να πάμε. Το τελεφερίκ είχε σταματήσει προφανώς λόγω του χιονιού που είχε πέσει πάνω μας».

🏔️ Video di Jean Chiementin di una valanga che nella giornata di oggi ha raggiunto il compressorio sciistico di Courmayeur (AO).



Il pericolo valanghe nelle Alpi Valdostane rimane 4 su 5. Distacchi si sono segnalati anche a Cogne e Gressoney. pic.twitter.com/P3j0IphQOD February 17, 2026

