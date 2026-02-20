Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αναπτύξει έξι μαχητικά αεροσκάφη F-35 της Βασιλικής Αεροπορίας (RAF) στη βάση RAF Ακρωτήρι στην Κύπρο, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνουν την στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με το Ιράν.

Σύμφωνα με το Sky News, δεν θεωρείται ότι η Βρετανία προετοιμάζεται να υποστηρίξει οποιαδήποτε αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν. Ωστόσο, η ανάπτυξη της RAF στην Κύπρο, μαζί με την αποστολή τεσσάρων μαχητικών Typhoon στο Κατάρ, αποσκοπεί στην ενίσχυση της βρετανικής άμυνας σε περίπτωση πιθανών ιρανικών αντιποίνων μετά από ενδεχόμενα πλήγματα των ΗΠΑ. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ΗΠΑ έχουν μετακινήσει σημαντικές ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις πιο κοντά στο Ιράν. Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και η ομάδα μάχης του ήδη επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή και πρόκειται να ενωθούν με το USS Gerald R. Ford και την ομάδα μάχης του. Το Sky News ανέφερε ότι το Ford διέρχεται από το Στενό του Γιβραλτάρ και, με βάση την κανονική ταχύτητα πλεύσης, μπορεί να βρεθεί νότια της Κύπρου μέσα σε λίγες ημέρες.

Οι ομάδες αεροπλανοφόρων υποστηρίζονται από αντιτορπιλικά εξοπλισμένα με συστήματα αεράμυνας και πυραύλους Tomahawk, καθώς και από υποβρύχια και άλλα πλοία υποστήριξης.

Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης του Sky News, περισσότερα από 15 αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού έχουν μετακινηθεί στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή από τα μέσα Ιανουαρίου. Τα αεροσκάφη έχουν αναχωρήσει από τη βάση RAF Mildenhall στο Ηνωμένο Βασίλειο και από βάσεις των ΗΠΑ προς Ελλάδα και Βουλγαρία. Τα αμερικανικά αεροσκάφη επιχειρούν από πολλαπλές τοποθεσίες, μεταξύ των οποίων η RAF Ακρωτήρι στην Κύπρο, η βάση Aviano στην Ιταλία, βάσεις στην Ισπανία και τις Αζόρες, καθώς και το Diego Garcia στον Ινδικό Ωκεανό.

Το Sky News ανέφερε ότι περισσότερα από 100 αμερικανικά μαχητικά είναι διαθέσιμα για τους στρατιωτικούς σχεδιαστές στην ενδεχόμενη ζώνη επιχειρήσεων. Παρά την στρατιωτική συγκέντρωση, η βρετανική κυβέρνηση δεν έχει συμφωνήσει να επιτρέψει στις ΗΠΑ να εξαπολύσουν πλήγματα κατά του Ιράν από το Diego Garcia ή τη RAF Fairford στο Γκλόστερσιρ, σύμφωνα με την εφημερίδα The Times, όπως επικαλείται το Sky News. Βάσει μακροχρόνιων συμφωνιών, οι αμερικανικές δυνάμεις απαιτούν προηγούμενη έγκριση από το Λονδίνο πριν από οποιαδήποτε επιχείρηση σε βρετανικό έδαφος. Η έγκριση δεν έχει δοθεί, εν μέσω ανησυχιών ότι μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να παραβιάσει το διεθνές δίκαιο.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι ο κόσμος θα μάθει «τις επόμενες, πιθανότατα, 10 ημέρες» αν η Ουάσινγκτον θα καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη για το πυρηνικό πρόγραμμα ή θα προβεί σε στρατιωτική δράση. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ έγραψε ότι εάν το Ιράν δεν συμφωνήσει, «ενδέχεται να είναι απαραίτητο για τις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν το Diego Garcia και το αεροδρόμιο στο Fairford, προκειμένου να εξαλείψουν μια πιθανή επίθεση από ένα ιδιαίτερα ασταθές και επικίνδυνο καθεστώς». Πρόσθεσε ότι μια τέτοια επίθεση θα μπορούσε ενδεχομένως να στοχεύσει το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες-συμμάχους.

Η RAF Ακρωτηρίου, μία από τις δύο Βάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο, έχει προηγουμένως χρησιμοποιηθεί ως σημείο εκκίνησης για βρετανικές και συμμαχικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχει επίσημη ένδειξη ότι η τρέχουσα ανάπτυξη στη βάση της Κύπρου συνδέεται με προετοιμασίες για άμεση συμμετοχή σε πλήγματα κατά του Ιράν.